الفنادق تستعد لـ «عيد الفطر» بعروض خاصة

قال نائب الرئيس للتسويق والمبيعات لدى فنادق ومنتجعات «جنّة»، أسامة شروف: إن «المجموعة طرحت خصومات تصل إلى 15% على الإقامة في فنادق المجموعة بدبي ورأس الخيمة وأبوظبي خلال إجازة عيد الفطر، وحتى نهاية أبريل الجاري».

وأكد أن «الحجوزات تشير إلى نسب إشغال عالية تصل إلى 100% في بعض فنادق المجموعة، مدعومة بحجوزات السوق المحلية، وبعض الأسواق الخارجية، في مقدمتها السوق السعودية، وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي عموماً، فضلاً عن حجوزات من الصين، وروسيا، وأوروبا».

من جانبه، قال المدير العام لفندق «سويس هوتيل المروج دبي»، عمرو نجاح: إن «الفندق طرح عرضاً لعيد الفطر يتضمن خصماً بنسبة 20% على أسعار الغرف، ويرتفع إلى 30% لأعضاء برامج الولاء الخاصة بالفندق، فضلاً عن خصومات تصل إلى 50% على (بوفيه) عيد الفطر في المطاعم الدولية بالفندق».

وأكد أن «الحجوزات تشير إلى أن معدل الإشغال في الفندق سيتجاوز 94% خلال فترة عيد الفطر، وسط توقعات بأن تحقق فنادق دبي عموماً مستويات إشغال عالية للغاية خلال فترة العيد، نظراً لجاذبية دبي السياحية، والفعاليات المميزة التي تقدمها في الأعياد، وتنظيم حملات التخفيضات والتسوق في الإمارة».

ولفت إلى أن «الحجوزات تأتي من السوق المحلية، نظراً لتوافد سكان الدولة على دبي، لقضاء عطلة عيد الفطر، واستمرار موسم السياحة الشتوية في الإمارة، وتدفق السياحة من الأسواق الأوروبية، وأسواق روسيا، وكازاخستان، وأوزبكستان، وتركمانستان، وغيرها».

أسواق خارجية

في السياق نفسه، قال مدير إدارة العمليات لـ«مجموعة إشراق للضيافة»، جوزيف كرم: إن «المجموعة طرحت عرضاً يتضمن خصماً تصل نسبته إلى 25% على أسعار الغرف في فندقي (كراون بلازا ديرة)، و(كراون بلازا جميرا)، في وقت تُظهر فيه الحجوزات ارتفاع نسبة الإشغال إلى 90% خلال عيد الفطر»، مرجعاً ذلك إلى تألق دبي ودولة الإمارات عموماً، وجهةً سياحيةً عالميةً، فضلاً عن العدد الكبير من السياح الدوليين، والمواطنين، والمقيمين، الذين يختارون دبي، لقضاء عطلة عيد الفطر.

وقال: «نتوقع استمرار تدفق الزوار الذين يرغبون في استكشاف الإمارات خلال الفترة المقبلة»، مشيراً إلى زيادة واعدة في الطلب من الأسواق الآسيوية، وأسواق أميركا الجنوبية الرئيسة، فضلاً عن اهتمام متنامٍ من سكان الدولة الذين يسعون إلى الاستفادة من وقت الإجازة، للقيام برحلات قصيرة داخل الدولة.

توازن الأسواق

إلى ذلك، قال المدير العام لفندق «جراند بلازا موفنبيك مدينة دبي للإعلام»، ألفيو برنارديني: إن «الفندق طرح عرضاً يتضمن خصماً بنسبة تصل إلى 20% على أسعار الغرف والأطعمة والمشروبات، مع الحصول على جوائز نقاط برنامج ولاء المتعاملين (أكور حياة بلا حدود) لدى الإنفاق في أي من مرافق الأطعمة والمشروبات داخل الفندق»، مشيراً إلى أن العروض تبدأ من الثامن وحتى الـ14 من أبريل الجاري.

وأكد أن الحجوزات تشير إلى تحقيق معدلات إشغال عالية خلال عيد الفطر، بما يتماشى مع جاذبية دبي المستمرة، وجهةً احتفاليةً تجذب الزوار المحليين والدوليين.

وتابع: «متفائلون نظراً لجاذبية دبي للزوار المحليين والدوليين، كما أن العروض الفندقية تدعم جاذبية الإمارة، وجهةً لقضاء العطلات»، لافتاً إلى أن السوق الخليجية من أهم أسواق الفندق، فضلاً عن النشاط المتزايد من أسواق دولية عدة، وهو ما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للسياحة في دبي، بتعدد أسواق السياح، ما يظهر الاعتماد المتوازن على كل من الأسواق العربية والدولية معاً لزيادة الإشغال.

في السياق نفسه، قال المدير العام لـ«نادي ومنتجع الحبتور للبولو»، لوكاس تريميل: إن «الفندق طرح عرضاً لسكان الدولة يتضمن سعراً خاصاً بعيد الفطر، واسترداداً نقدياً بقيمة جيدة على المأكولات والمشروبات في بعض المطاعم، فضلاً عن الترقية المجانية للغرف، وبعض الخدمات المجانية، والمغادرة المتأخرة»، لافتاً إلى أن العرض يسري من التاسع من أبريل الجاري حتى نهاية الشهر نفسه.

وأكد أن «الحجوزات الحالية تشير إلى معدلات إشغال مرتفعة، نظراً لمكانة دبي، باعتبارها وجهة مفضلة، فضلاً عن الأنشطة العديدة التي يوفرها الفندق».

وأوضح أن سكان الدولة والزوار من دول مجلس التعاون الخليجي، يمثلون الشريحة الرئيسة من زوار الفندق، وقال: «نشهد خلال العام الجاري ارتفاعاً في عدد الحجوزات من المملكة المتحدة، نظراً لتزامن عطلة عيد الفطر مع العطلة المدرسية هناك».

طلب داخلي

قال مدير تطوير الأعمال في «منتجع دانات جبل الظنة» بأبوظبي، فيكتور مكاردو: إن «الفندق طرح عرضاً لعيد الفطر يتضمن إقامة مجانية للأطفال تحت سن ست سنوات مجاناً، وخصماً بنسبة 20% على الأطعمة والمشروبات، وعلاجات الـ(سبا)، إضافة إلى تسليم الغرف مبكراً، وتأخير المغادرة»، لافتاً إلى أن العرض يستمر حتى نهاية مايو المقبل.

وأكد أن «الحجوزات في الفندق وصلت إلى 90% في عطلة عيد الفطر، وهناك طلب كبير من السوق الداخلية، فضلاً عن أسواق مجلس التعاون الخليجي، لاسيما السعودية وعُمان».