165.61 مليار درهم تصرفات عقارات دبي بالربع الأول من 2024

واصل القطاع العقاري في إمارة دبي، أداءه الاستثنائي منذ بداية العام الحالي، ونجح في الحفاظ على زخم النمو الكبير مع تسجيله أرقاماً قياسية جديدة كأفضل ربع أول من حيث قيمة المبيعات في تاريخ سوق العقارات في الإمارة، حيث بلغت قيمة التصرفات العقارية الإجمالية للربع الأول 165.61 مليار درهم، بعدد تصرفات وصل إلى أكثر من 54.520 ألف تصرف عقاري.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم»، أن المبيعات الإجمالية حققت نمواً قوياً خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 22.2% لتصل إلى 108.75 مليارات درهم، نتجت عن 36.690 ألف صفقة، مقارنة بنحو 89 مليار درهم نتجت عن 30.900 ألف صفقة في الفترة نفسها من 2023.

وارتفعت مبيعات السوق العقارية خلال مارس 2024 بنسبة 7.2% على أساس سنوي، لتصل إلى 36.67 مليار درهم، وهي أعلى قيمة لشهر مارس على الإطلاق، مقابل 34.2 مليار درهم موزعة على 12 ألف صفقة في الشهر نفسه من العام الماضي.

وبحسب الرصد، الذي استند إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فإن قيمة التصرفات الإجمالية في السوق العقارية المحلية في دبي للربع الأول من العام الحالي سجلت 165.61 مليار درهم بعدد تصرفات وصل إلى أكثر من 54.520 ألف تصرف عقاري، محقّقة نمواً بنسبة 5.5% من حيث القيمة، و41% من حيث العدد مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، والذي شهد حينها تسجيل 38.7 ألف تصرف بقيمة 157 مليار درهم، الأمر الذي يؤكد نهج التنمية الشاملة والمستدامة الذي تتمتع به الإمارة.

وتوزعت قيمة التصرفات على المبيعات، بقيمة 108.75 مليارات درهم، والرهون العقارية بقيمة 47.65 مليار درهم عبر 33280 صفقة، ثم الهبات بقيمة 9.21 مليارات درهم. وخلال شهر مارس، بلغ إجمالي التصرفات العقارية نحو 52.2 مليار درهم نتجت عن 16.748 ألف تصرف عقاري مقابل 44.7 مليار درهم للشهر نفسه من العام الماضي.

يأتي ذلك، في أعقاب الأداء التاريخي للقطاع في عام 2023، الذي حقق حينها نتائج قياسية تخطت قيمتها للمرة الثانية حاجز نصف تريليون درهم وبإجمالي 634 مليار درهم، بعدد تصرفات وصل إلى أكثر من 166.4 ألف تصرف عقاري محقّقة نمواً بنسبة 20% من حيث القيمة، و36% من حيث العدد مقارنة بعام 2022.