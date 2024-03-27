«فيتش» تثبت تصنيف «مصرف عجمان» مع نظرة مستقبلية مستقرة

ثبتت مؤسسة «فيتش» تصنيف «قدرة المُصدر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل» لمصرف عجمان عند «BBB+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتصنيف «القدرة على الاستمرار» عند «b+».

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة في مصرف عجمان، مصطفى الخلفاوي: «نفخر بحصولنا على تصنيف (BBB+) من (فيتش)، إحدى وكالات التصنيف الائتماني الرائدة عالمياً، الأمر الذي يؤكد قوة مستقبلنا المالي وتوجهنا الاستراتيجي».

وأضاف: «لا يعكس هذا الاعتماد مرونتنا التشغيلية وممارساتنا الحكيمة في إدارة المخاطر فحسب، بل ويسلّط الضوء على التزامنا بالمحافظة على أقصى معايير الحوكمة المؤسسية والنزاهة المالية أيضاً».

وتابع: «يحفزنا هذا الاعتماد ويشجعنا على الابتكار، وتوسيع خدماتنا، وتعزيز القيمة السهمية للمصرف».