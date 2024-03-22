54 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في 10 جلسات

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في الجلسات العشر الأولى من شهر رمضان الجاري، وربح رأسمالها السوقي نحو 54 مليار درهم، مع مواصلة الأداء الإيجابي للشركات الكبرى، تزامناً مع إعلانها عن نتائج أعمال سنوية قوية واعتماد توزيعات نقدية سخية.

وخلال الجلسات العشر الأولى من شهر رمضان الجاري، ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.575 تريليونات درهم في جلسة الثامن من مارس (قبل بداية شهر رمضان) إلى 3.629 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس (الجمعة)، موزعة بواقع 2.894 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و735.31 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وفي الجلسات العشر الأولى من شهر رمضان، استقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 15.75 مليار درهم، موزعة بواقع 10.43 مليارات درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و5.32 مليارات درهم في سوق دبي المالي.

وجرى التداول خلال الجلسات العشر الأولى من شهر رمضان، على نحو 4.66 مليارات سهم، منها 2.31 مليار سهم في سوق أبوظبي، و2.35 مليار سهم في سوق دبي، وذلك من خلال تنفيذ أكثر من 243.29 ألف صفقة في السوقين.

أما بالنسبة للتداولات في نهاية تعاملات أمس، فقد ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.064%، بالغاً 4280.35 نقطة، مع تسجيل سيولة بلغت 417.98 مليون درهم، كما ارتفع أيضاً مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.39%، بالغاً 9321.59 نقطة، مع سيولة بلغت 792.46 مليون درهم. وكان الأكثر ارتفاعاً في سوق دبي، سهم الفردوس القابضة بنسبة 14.6%، يليه سهم الإثمار بنسبة 8.91%.

وتصدر «إعمار العقارية»، النشاط في سوق دبي، مستقطباً سيولة بنحو 91.52 مليون درهم، وأغلق متراجعاً بنسبة 0.47% عند 8.38 دراهم، تلاه «باركن» جاذباً 58.65 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير» بسيولة 44.4 مليون درهم، وأقفل مستقراً عند مستوى 8.45 دراهم.

وكذلك ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.38% إلى 9321.59 نقطة، وكان الأكثر ارتفاعاً في ختام الجلسة، سهم الخليج الاستثمارية 14.6%، يليه سهم مجموعة أغذية 4.84%، فيما كان الأكثر تراجعاً سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 10%، يليه سهم أسمنت الفجيرة 8.57%.