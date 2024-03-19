الأسهم المحلية تربح 21 مليار درهم في جلستين

عززت أسواق الأسهم المحلية، مكاسبها في جلستي الاثنين والثلاثاء، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 21 مليار درهم مدعومة بمكاسب الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والعقار.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة، من 3.589 تريليونات درهم في جلسة الجمعة الماضية إلى 3.609 تريليونات درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.884 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و724.958 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. وتوزعت المكاسب لأسواق الأسهم المحلية خلال الجلستين على نحو 18 مليار درهم بجلسة أمس (الاثنين)، و3 مليارات درهم بجلسة اليوم (الثلاثاء).

وخلال الجلستين، استقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 2.643 مليار درهم موزعة بواقع 1.91 مليار درهم في سوق أبوظبي و728.263 درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 855.296 مليار سهم عبر تنفيذ ما يربو على 24.08 ألف صفقة.

وبنهاية تعاملات الثلاثاء، تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.06%، ما يعادل 2.62 نقطة بالغا مستوى 4272.76 نقطة. وتصدر سهم "إعمار العقارية" النشاط بنحو 69.39 مليون درهم مرتفعا بنسبة 0.24%، ثم سهم "إعمار للتطوير" مستقطباً نحو 43.32 مليون درهم، ومرتفعاً بنسبة 1.37 %، وسهم "الإمارات دبي الوطني" بسيولة 42.17 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام مرتفعاً بنسبة 0.13% عند 9259.11 نقطة. واستحوذ سهم "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات في سوق أبوظبي بنحو 208.47 ملايين درهم، ثم سهم "ألفا ظبي" جاذباً نحو 81.47 مليون درهم ومتراجعا بنسبة 0.5%، فيما ارتفع سهم "الدار العقارية" بنسبة 0.17% محققا سيولة بنحو 42.39 مليون درهم.