«فلاي دبي» تطلق باقات شاملة للعطلات خلال عيد الفطر

أطلقت «فلاي دبي»، باقات عطلات خلال فترة عطلة عيد الفطر المقبلة، تتيح للمسافرين من دولة الإمارات السفر إلى مجموعة مختارة من وجهات شبكة الناقلة.

وأفادت الشركة بأن باقات عطلة عيد الفطر تلبي احتياجات المسافرين الباحثين عن ملاذات الشواطئ أو العطلات القصيرة في المدن، لافتة إلى أنها باقات خاصة متاحة للحجز بحلول 31 مارس، للسفر بين السادس من أبريل و14 أبريل 2024، وتشمل رحلات الذهاب والإياب، والإقامة في الفندق لمدة أربع ليال.



واستعرضت «فلاي دبي» أبرز باقاتها الخاصة بالوجهات الشاطئية، وتشمل وجهتي «لانكاوي» و«بينانغ» الماليزيتين ابتداءً من 2649 درهماً للشخص الواحد، ومدينة مومباسا على الساحل الشرقي لكينيا ابتداءً من 2849 درهماً للشخص الواحد، ومدينة باتايا التايلاندية ابتداءً من 3049 درهماً للشخص الواحد.



أما باقات عطلات المدن، فتشمل العاصمة الصربية بلغراد ابتداءً من 2149 درهماً للشخص الواحد، ومدينة اسطنبول التركية ابتداءً من 2799 درهماً للشخص الواحد، فضلاً عن مدينة كراكوف البولندية ابتداءً من 2999 درهماً للشخص الواحد، ومدينة تبليسي الجورجية ابتداءً من 2449 درهماً للشخص الواحد.