دبي تستقطب 1.77 مليون سائح دولي في يناير

استقبلت دبي 1.77 مليون سائح دولي خلال شهر يناير 2024 بزيادة وصلت إلى 21% مقارنة بـ1.47 مليون زائر في الفترة نفسها من 2023.

ووفق تقرير أداء السياحة لشهر يناير الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، فقد حلت أوروبا الغربية في طليعة المناطق المصدرة للسياح الدوليين إلى دبي بحصة تزيد على 18% بعدد وصل إلى 327 ألف زائر، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بـ311 ألف زائر، وبنسبة لامست 18%، وحلت جنوب آسيا ثالثاً بـ294 ألف زائر يشكلون نحو 17% من إجمالي زوار الإمارة الدوليين.

وبلغت نسبة الزوار الدوليين القادمين من روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية 262 ألف زائر أو 15% لتحل رابعاً، وبلغ عدد الزوار من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 211 ألف زائر أو12% من مجموع السياح القادمين إلى دبي لتحل خامساً.

وجاءت دول شمال وجنوب شرق آسيا في المرتبة السادسة بـ149 ألف وبحصة 8%، ثم الأمريكيتان سابعاً بـ115 ألف أو نحو 6% من مجموع الزوار الدوليين، وأفريقيا ثامناً بـ71 ألف زائر يمثلون 4%، وأستراليا أخيراً بـ33 ألف زائر يمثلون 2% من إجمالي الزوار الدوليين.

وبلغ عدد الغرف الفندقية حتى نهاية يناير 2024 أكثر من 150.4 ألف غرفة في 823 منشأة، مقارنة بـ147.199 ألف غرفة في 809 منشأة نهاية يناير 2023.

وتخطى متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي خلال يناير من العام الجاري 83% مقارنة بنحو 80% في الفترة نفسها من 2023.

وتجاوز عدد الغرف المحجوزة 3.84 مليون في يناير الماضي مقارنة بـ3.64 مليون في يناير 2023، وبلغت مدة إقامة النزلاء خلال الشهر 3.8 ليلة فندقية خلال يناير الماضي.

ووصل معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية إلى 643 درهم بارتفاع 7% مقارنة بيناير 2023، فيما بلغ متوسط العائد من الغرف المتوفرة 535 درهم.