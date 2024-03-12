«الاقتصاد» تدعو المستهلكين إلى الاحتفاظ بفواتير المشتريات

دعا وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية، عبدالله سلطان الفن الشامسي، إلى ضرورة احتفاظ المستهلكين بفواتير المشتريات، لأهمية الاستناد إليها عند وجود أي شكوى ونزاع بين المستهلكين ومنافذ البيع.

وشدد الشامسي، لـ«الإمارات اليوم»، على أهمية الوعي الاستهلاكي عند التسوّق، مشيراً إلى أن الوزارة ستنفذ بالتعاون مع الدوائر المحلية عمليات متابعة وجولات تفتيشية بمختلف أسواق الدولة خلال شهر رمضان.

وأكد أنه من الضروري أن يهتم المستهلكون بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يتم رصدها في الأسواق، سواء التي تتعلق بالمبالغات السعرية، أو تجاوزات تتعلق بحماية المستهلك، ليتم التعامل السريع والفعال معها والتحقق منها.

وأوضح أن «قطاع حماية المستهلك في الدولة شهد مراحل تطوّر تشريعية كبيرة تتناسب مع متغيّرات الأسواق، وتتيح شمولاً أكبر بالقطاع»، لافتاً إلى أن «الوزارة تعمل على مسارات مختلفة لدعم قطاع حماية المستهلك، ما حفز على طرح مبادرات جديدة في القطاع».

ولفت الشامسي إلى أن من أبرز المبادرات التي تم إطلاقها، مبادرة «مدونة السلوك»، لتعزيز العلاقة التعاقدية بين منافذ البيع والمزوّدين في أسواق الدولة، مبيناً أنه يتم حالياً الإعداد لها تمهيداً لإطلاقها خلال النصف الثاني من العام الجاري أو بداية العام المقبل.

وأوضح أن «(المدونة) ستتيح وثيقة تفاهم تدعم التزام المورّدين بالسلوكيات المختلفة التي تدعم استقرار الأسواق». وأشار إلى أن مبادرة الفريق الوطني لمراقبة أسعار السلع، ستشمل متابعة الأسواق خلال شهر رمضان، بالتعاون مع الدوائر المحلية، فيما سيتم خلال الفترات المقبلة تطوير المبادرة لتتوسع وتشمل جهات مختلفة ذات صله بعمليات التوريد لمختلف السلع بالأسواق، بما يتيح نطاقاً موسعاً وأكثر شمولية لعملية الرقابة والإشراف على الأسواق.

وقال الشامسي إن «المشاركات الإيجابية للمستهلكين في رصد والمخالفات والإبلاغ عنها، يمثل شراكة مهمة للتعامل السريع مع أي تجاوز يتم التحقق منه في الأسواق»، لافتاً إلى أن «الوزارة تتلقى شكاوى المستهلكين والاقتراحات الخاصة بهم عبر رقم (8001222)».