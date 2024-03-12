الأعلى على الإطلاق.. 90.8% إشغال فنادق دبي في فبراير 2024

كشفت شركة «كوستار» المتخصصة في بيانات وتحليلات أسواق الفنادق والعقارات ومقرها الولايات المتحدة، أن سلسلة من الفعاليات والمعارض التي استضافتها دبي خلال فبراير الماضي 2024 أسهمت في ارتفاع معدلات الإشغال الفندقي في الإمارة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وأضافت الشركة في بيان حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن الإشغال الفندقي في دبي سجل نمواً بنسبة 3.4% خلال فبراير 2024 مقارنة بالشهر ذاته من عام 2023، ليصل إلى مستويات 90.8%.

وأكدت «كوستار» في تقريرها الدوري حول أداء أسواق الضيافة حول العالم، أن متوسط السعر اليومي للغرفة الفندقية في فبراير الماضي بلغ 887 درهماً بنمو نسبته 9.3% على أساس سنوي، فيما بلغت الإيرادات لكل غرفة فندقية خلال فبراير 805 دراهم بنمو نسبته 13.1% على أساس سنوي، لافتة إلى أن مؤشرات الأداء القوية هذه تأتي بدعم من الطلب الكبير على السياحة الدولية في الإمارة.

وأشارت الشركة إلى فعاليات وأحداث عدة شهدتها دبي خلال فبراير 2024 ساعدت السوق الفندقية على تحقيق معدلات الأداء المرتفعة بما في ذلك معرض غلفود للأغذية (19-23 فبراير)، وكأس العالم لكرة القدم الشاطئية (15-25 فبراير)، وبطولة سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس 2024 (18 فبراير-2 مارس)، وغيرها من الفعاليات والأنشطة.

وبينت «كوستار» في تقريرها أنه تم تسجيل أعلى مستويات الإشغال في دبي في الأيام 20 و21 و22 فبراير، بنسبة 96.2% و96.8% و96.5% على التوالي، إذ تزامنت هذه الأيام مع استضافة الإمارة «معرض غلفود للأغذية»، مشيرة إلى أن معدلات الإشغال اليومي في السوق الفندقية في دبي بقيت أعلى من مستويات 80% طوال شهر فبراير بأكمله.

وأوضحت أن متوسط سعر الغرفة في دبي وصل إلى أعلى مستوياته في فبراير يوم 21 فبراير، إذ وصل إلى 1114 درهماً.

وكانت الشركة أكدت لـ«الإمارات اليوم» أن السوق الفندقية في دبي عام 2024 لاتزال تحافظ على معدلات أداء قوية، لافتة إلى أن هذه المؤشرات اتضحت بشكل أكبر بعد أن سجل يناير 2024 نمواً في معدلات الإشغال الفندقي بنسبة بلغت 3.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

الزوار الدوليون

تجاوزت أعداد الزوار الدوليين في دبي خلال 2023 الرقم القياسي السابق لعدد الزوار البالغ 16.73 مليون زائر في عام 2019، وفقاً لأحدث الإحصاءات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، إذ حقق قطاع السياحة في دبي أداء استثنائياً في عام 2023، بعد أن استقبلت دبي أكبر عدد من الزوار الدوليين على الإطلاق بإجمالي 17.15 مليون زائر دولي.

وعززت دبي من مكانتها بحصولها على لقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2024 من موقع «تريب أدفايزر» للعام الثالث على التوالي.