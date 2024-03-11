«مجموعة لولو» تعلن مبادرات رمضان 2024

أعلنت «مجموعة لولو»، وهي السلسلة التجارية الرائدة في دولة الإمارات، عن مبادراتها الشاملة لشهر رمضان لعام 2024، بهدف ضمان ثبات الأسعار، وتقديم عروض مغرية، وتعزيز المشاركة المجتمعية خلال الشهر الفضيل.

ثبات الأسعار

وكشفت «مجموعة لولو» أنه ولمواجهة التحديات العالمية مثل التضخم ومشكلات الشحن، فقد أنشأت المجموعة مراكز توريد في جميع أنحاء العالم، لتوفير المنتجات الغذائية الأساسية، خصوصاً تلك المتعلقة بشهر رمضان. وأكدت أنه يتم التركيز بشكل رئيس على منع ارتفاع الأسعار، من خلال توجيه تعليمات للمورّدين والبائعين بعدم زيادة الأسعار خلال شهر رمضان، لضمان توافر السلع بأسعار معقولة لجميع المتسوّقين.

عروض ترويجية

وأوضحت «مجموعة لولو» أن الخصومات تصل إلى 60% على مجموعة من المنتجات الغذائية ومنتجات البقالة الأساسية خلال شهر رمضان في جميع متاجر «لولو» في دولة الإمارات. وستتوافر عروض ترويجية أسبوعية منتظمة عبر جميع الفئات، بما في ذلك منتجات الأطعمة وغير الأطعمة، فيما سيتم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونشرات الترويج الخاصة.

ولفتت المجموعة إلى أنه سيتم تقديم أكثر من 5000 منتج بأسعار خاصة طوال موسم رمضان، وتشمل فئات: الطعام، البقالة، أدوات العشاء، المنتجات الطازجة، الأجهزة المنزلية، الإلكترونيات، منتجات نمط الحياة، والمفروشات.

سلّات رمضان

ولتعزيز التوافر المالي، كشفت «مجموعة لولو» عن طرح سلتين بحجمين مختلفين من «سلاّت رمضان» بسعرين قدرهما 85 درهماً و120 درهماً على التوالي. وتتضمن هذه الحزم منتجات مثل: الأرز، السكر، حليب البودرة، الطعام الفوري، الجيلي، مزيج كاسترد، عصائر الفواكه، المعكرونة، الحبوب، الزيت، وغيرها من البقالة الأساسية، ما يوفر الراحة والقيمة.

مسؤولية اجتماعية

وإضافة إلى الخصومات والعروض، تتضمن حملة رمضان لـ«مجموعة لولو» حملة تبرع بعنوان «المشاركة هي الرعاية»، وهي الآن في عامها الـ12 بالشراكة مع العلامات التجارية الرائدة، وبالتعاون مع «دبي العطاء». وستتبرع «مجموعة لولو» بدرهم واحد لكل منتج يتم بيعه خلال شهر رمضان في جميع متاجرها. وذكرت المجموعة أنها في شراكة أيضاً مع الهلال الأحمر الإماراتي، لتوزيع حزم رمضان وصناديق إفطار على الأشخاص المحتاجين.

بطاقات هدايا خيرية

وذكرت «مجموعة لولو» أنها تقدم بطاقات هدايا تسوّق خصيصاً لأغراض الخير، وهي متوافرة بفئات 25 و50 درهماً، مشيرة إلى أنه يمكن شراء هذه البطاقات وتقديمها كهدايا للفئات المستحقة في المجتمع، ما يتيح للأفراد الإسهام في الأعمال الخيرية خلال شهر رمضان.

ليالي رمضان

وأضافت «مجموعة لولو» أنه وكجزء من تجربة رمضان، فإنها ستستضيف «ليالي رمضان» في بعض (الهايبرماركت) المختارة، ما يوفر للعائلات والأصدقاء فرصة للالتقاء والتسوّق وتناول الطعام والاستمتاع بتجارب ثقافية، مع تعزيز روح المجتمع والاحتفال.

وأكدت المجموعة أن مبادرات رمضان التي قدمتها تعكس التزامها بخدمة المتسوّقين، ودعم المجتمعات، ونشر روح الكرم والوحدة خلال الشهر الفضيل.

عروض مبنية على موضوع معين

كشفت «مجموعة لولو» عن سلسلة من العروض الترويجية المستهدفة خلال شهر رمضان، لتعزيز تجربة التسوّق للزبائن، لافتة إلى أن هذه العروض تتضمن:

1- مهرجان التمور: يتميز بتوفير وعرض أفضل أنواع التمور من جميع أنحاء العالم.

2- صفقات الفواكه: عروض مذهلة على الفواكه والخضراوات الطازجة.

3- رمضان الصحي: يروّج للمنتجات الخالية من «الغلوتين» والمنتجات النباتية والعضوية.

4- سوق اللحوم: مجموعة كاملة من اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية.

5- صفقات الحلويات: تشكيلة واسعة من الحلويات العالمية والحلويات العربية التقليدية.

6- صناديق الإفطار: صناديق طعام سهلة ومريحة.

7- عروض رمضان في المنزل: تشكيلة واسعة من الأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ.

8- المجلس الكبير للتلفزيون: خصومات حصرية على تلفزيونات الشاشة الكبيرة وأنظمة المسرح المنزلي.

9- عروض الإفطار الخاصة: تتميز بتنوّع الوجبات الخفيفة الهندية والعربية.

10- مكسرات رمضان الخاصة: خصومات خاصة على المكسرات الفاخرة.

11- مهرجان أسماك رمضان: عروض حصرية على تشكيلة واسعة من المأكولات البحرية الطازجة.

12- تخفيضات العيد: خصومات على الملابس ومنتجات نمط الحياة.

. «مجموعة لولو» ستقدم أكثر من 5000 منتج بأسعار خاصة طوال موسم رمضان.