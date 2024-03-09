أسعار البصل تتراجع تدريجياً.. والأسواق تشهد وفرة في المعروض

أكدت وزارة الاقتصاد وجود زيادة كبيرة في كميات توريد البصل خلال الفترة الأخيرة مع ارتفاع بدائل الاستيراد بمعدلات أكبر. ولفتت الوزارة إلى تراجع نسبي في أسعار بعض الأصناف، متوقعة أن تشهد أصناف عدة من البصل تراجعاً سعرياً بمعدلات أكبر.

بدورهم، قال مسؤولون في قطاع تجارة التجزئة لـ«الإمارات اليوم»، إن منافذ البيع تشهد وفرة كبيرة في المعروض من البصل، ما يدعم استقرار الأسعار عموماً.

وتوقعوا أن تشهد الأسواق مع نهاية مارس الجاري تراجعاً بمعدلات أكبر في أسعار البصل مع استمرار ضخ كميات إضافية، وانتهاء فترة حظر تصدير البصل الهندي.

كميات التوريد

وقال وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية، عبدالله سلطان الفن الشامسي، إن «شركات التوريد ومؤسسات تجارة التجزئة تعاملت بشكل إيجابي مع تداعيات الأزمة العالمية الخاصة بتوريد البصل مع فرض الهند حظراً على تصدير البصل».

وأكد أن «الأسواق المحلية شهدت خلال الفترة الأخيرة زيادة كبيرة في كميات التوريد مع ارتفاع بدائل الاستيراد بمعدلات أكبر».

وتابع: «شهدت أنواع البصل استقراراً بشكل عام مع بدء تراجع نسبي في أسعار بعض الأصناف، تزامناً مع ارتفاع التنافسية، ما جنب الأسواق المحلية وبشكل كبير تأثيرات الأزمة العالمية مقارنة بالعديد من أسواق المنطقة»، لافتاً إلى التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الدولة في استيراد البدائل.

وتوقع أن تشهد أصناف عدة من البصل تراجعاً سعرياً بمعدلات أكبر مع تنافس منافذ البيع على طرح تخفيضات قبيل وخلال شهر رمضان على عدد من السلع الغذائية.

تراجع تدريجي

من جهته، قال مدير إدارة تجارة الأغذية الطازجة في «تعاونية الاتحاد»، يعقوب محمد البلوشي، إن «أسعار عدد من أصناف البصل شهدت تراجعاً تدريجياً خلال الفترة الأخيرة مقارنة بالشهر الماضي»، لافتاً إلى التأثيرات التي تسبب بها حظر الهند تصدير البصل على أسواق المنطقة والعالم.

وأرجع التراجع التدريجي في أسعار البصل إلى ضخ كميات كبيرة من أسواق بديلة، من دول آسيوية وأوروبية وعربية، متوقعاً أن تشهد الأسواق مع نهاية مارس الجاري تراجعاً بمعدلات أكبر في أسعار البصل مع استمرار ضخ كميات إضافية، وانتهاء فترة حظر تصدير البصل الهندي نهاية الشهر الجاري.

وفرة كبيرة

بدوره، اعتبر المدير الإقليمي في «مجموعة اللولو التجارية»، كي بي ثامبان، أن التنافسية وزيادة العروض الترويجية قبيل وخلال شهر رمضان أثرت إيجاباً في طرح البصل بأسعار منخفضة مناسبة مقارنة بفترات سابقة، مؤكداً أن «منافذ البيع تشهد وفرة كبيرة في المعروض من البصل، ما يدعم استقرار الأسعار بشكل عام».

في السياق نفسه، قال مسؤول المبيعات في إحدى سلاسل تجارة التجزئة، ديليب بيجوي: «هناك انخفاضات سعرية تدريجية شهدتها أصناف مختلفة من البصل خلال الفترة الأخيرة، بدعم من ضخ كميات أكبر منه ضمن صفقات توريد، وتنويع بدائل دول المنشأ من إيران وتركيا وباكستان وتركمانستان، إضافة إلى دول آسيوية وأوروبية».

وأشار إلى تراجع سعر بعض الأصناف من نحو ثمانية وتسعة دراهم للكيلوغرام لتراوح حالياً بين 6.5 وسبعة دراهم، مع توقعات باستمرار التراجع خلال الفترة المقبلة.

. الانخفاض التدريجي في أسعار البصل يرجع إلى ضخ كميات كبيرة من أسواق بديلة، سواء من دول آسيوية أو أوروبية أو عربية.