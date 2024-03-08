الأسهم المحلية تربح 8 مليارات درهم بأخر جلستين في الأسبوع

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في نهاية جلستي الخميس والجمعة، وهما أخر جلستين من الأسبوع الجاري، حيث ربح رأسمالها السوقي أكثر من 8 مليارات درهم، وسط تركيز المتعاملين على اقتناص الفرص بالأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.568 تريليونات درهم في نهاية جلسة الأربعاء الماضي إلى 3.576 تريليون درهم بنهاية جلسة الجمعة، موزعة بواقع 2.85 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و720.19 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وبنهاية جلسة الجمعة، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.094% عند مستوى 9234.47 نقطة، فيما صعد مؤشر سوق دبي بنسبة 0.38% عند مستوى 4253.08 نقطة.

واستقطبت الأسهم المحلية بجلسة الجمعة، سيولة بأكثر من 1.033 مليارات درهم، موزعة بواقع 773.91 مليون درهم في سوق أبوظبي، و258.37 مليون درهم في سوق دبي، حيث جرى التداول على نحو 287.83 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 16.07 ألف صفقة.

وكان أكثر الأسهم تداولاً في سوق دبي، سهم «دبي الإسلامي»، الذي تراجع 0.86% عند 5.7 دراهم، وبتداولات قاربت 45.53 مليون درهم تلاه سهم «تبريد» جاذباً سيولة بنحو 40.86 مليون درهم ليغلق مستقرا عند مستوى 3.39 دراهم تلاه سهم «إعمار العقارية» جاذباً سيولة بنحو 31.28 مليون درهم ليغلق مرتفعا بنسبة 0.74% عند مستوى 8.17 دراهم.

وفي سوق أبوظبي، تصدر سهم «العالمية القابضة» بسيولة بلغت 195.69 ملايين درهم، مستقراً عند 399.5 درهماً، تلا سهم «ألفا ظبي» بعد اجتذابه سيولة بنحو 112.68 ملايين درهم، واستحوذ سهم «الدار العقارية» على المرتبة الثالثة بقائمة إجمالي السيولة بنحو 99.9 مليون درهم بعد ارتفاعه بنسبة 0.36%.