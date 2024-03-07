«دبي المالي» يربح 1.54 مليار درهم

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 1.25 مليار درهم في ختام تعاملات أمس الأربعاء.

وتوزعت السيولة بواقع 934.16 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و324.09 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 341.47 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 22.45 ألف صفقة.

وتحول أداء سوق دبي المالي للمكاسب في ختام تداولات يوم الأربعاء، ثالثة جلسات الأسبوع، وربح رأسماله السوقي ما يربو على 1.54 مليار درهم.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.568 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.847 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و720.4 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.