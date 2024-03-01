10 آلاف حساب جديد للمستثمرين في «دبي المالي» خلال 60 يوماً

أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، 10 آلاف و22 حساباً جديداً للمستثمرين خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، وسط زخم كبير يشهده السوق منذ الإعلان عن إدراج شركات حكومية وشبه حكومية، ما أسهم في تعزيز جاذبية السوق، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات (وام)، استناداً إلى بيانات سوق دبي، سجل عدد الحسابات الجديدة في السوق نمواً كبيراً بنسبة قاربت 54% خلال الشهرين الماضيين، مقارنة مع 6521 حساباً جديداً في يناير وفبراير عام 2023.

وتوزعت الحسابات الجديدة بنحو 4465 حساباً في يناير، و5557 حساباً في فبراير الذي سجل عدد الحسابات الجديدة فيه ارتفاعاً ملحوظاً على أساس سنوي بنسبة ناهزت 61.7%، مقارنة بنحو 3436 حساباً جديداً في فبراير 2023.

واستحوذت شركة «بي إتش إم كابيتال» للخدمات المالية على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال الشهرين الماضيين بـ2982 حساباً، تلتها «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بـ2159 حساباً، ثم «الرمز كابيتال» بـ1828 حساباً، ومن ثم «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» بـ712 حساباً، و«الدولية للأوراق المالية» بـ608 حسابات، و«المشرق للأوراق المالية» بـ426 حساباً.

وجاءت «إتش إس بي سي الشرق الأوسط» في المركز السابع بنحو 250 حساباً، ثم «المجموعة المالية هيرميس - الإمارات» بنحو 215 حساباً، و«أبوظبي الأول للأوراق المالية» بـ188 حساباً، و«أبوظبي التجاري للأوراق المالية» بـ139 حساباً، و«الشارقة الإسلامي للخدمات المالية» بـ102 حساب، و«أرقام للأوراق المالية» بـ94 حساباً، و«الضمان للأوراق المالية» بـ92 حساباً، والأنصاري للخدمات المالية بـ63 حساباً، و«شروق للأسهم والسندات» بـ58 حساباً. ونفّذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي - وعددها 30 شركة حالياً - أكثر من 624.8 ألف صفقة خلال الشهرين الماضيين على نحو 13.07 مليار سهم، بقيمة تجاوزت 31.7 مليار درهم.

واستحوذت المجموعة المالية «هيرميس الإمارات» على النصيب الأكبر من القيمة الإجمالية لتداولات شركات الوساطة خلال الشهرين الماضيين بنسبة 24.47% أو ما يعادل 7.75 مليارات درهم، ثم «بي إتش إم كابيتال» بحصة 11.4% توازي 3.62 مليارات درهم، وثالثاً «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بنحو 3.22 مليارات درهم أو ما نسبته 10.2%، و«أرقام سيكيورتيز» بـ2.67 مليار درهم وبنسبة 8.42%.

وجاءت شركة «إكس كيوب - صانع سوق» في المركز الخامس بنحو 1.6 مليار درهم أو ما نسبته 5.13%، و«أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» بنحو 1.57 مليار درهم وبنسبة 5%، و«الرمز كابيتال» بـ1.52 مليار درهم أو ما نسبته 4.82%، و«أبوظبي الأول للأوراق المالية» بـ1.17 مليار درهم، بحصة 3.7%.

. 30 شركة وساطة تنفّذ 624.8 ألف صفقة على 13.07 مليار سهم بـ31.7 مليار درهم.