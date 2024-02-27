«كيزاد» و«سام فورس» توقعان اتفاقيتين لتطوير مجمعين تجاريين

أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في دولة الإمارات، عن توقيع اتفاقيتي مساطحة مع شركة «سام فورس» التجارية لتطوير وتشغيل الأصول العقارية في أبوظبي.

وأفاد بيان صادر اليوم الثلاثاء، بأن المجمعين التجاريين اللذان سيتم تطويرها بموجب الاتفاقيتين، سيمثلان إضافة قوية للبنية التحتية في مجمعات «كيزاد»، وسيعملان على تنشيط قطاع تجارة التجزئة والتسوق في المنطقة.

وبموجب الاتفاقيتين، ستطور «سام فورس» وتشغّل مجمعين تجاريين في موقعين رئيسين في «كيزاد»، لخدمة المقيمين والشركات داخل مجمعات كيزاد وتلبية جميع احتياجاتهم.

وسيشمل المجمعان، المقرر تطويرهما في إيكاد (كيزاد مصفح) ومنطقة خليفة الصناعية (كيزاد المعمورة)، منافذ تسوق ومرافق ومحلات تجارية وخدمية تغطي جميع الاحتياجات، بما في ذلك المطاعم والمقاهي ومحلات الـ«سوبرماركت» ومراكز الأعمال، لتوفير كل وسائل الراحة الأساسية وإثراء الحياة المجتمعية.

وقالت الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية - مجموعة «كيزاد»، فاطمة الحمادي: «تعكس اتفاقياتنا مع (سام فورس) رؤيتنا الاستراتيجية للشراكة مع المطورين ذوي الخبرة لضمان سرعة إنجاز المشروعات وتشغيلها لصالح عملائنا».

وأضافت: «ستعمل شركة (سام فورس)، بفضل سجلها الحافل في تطوير مشروعات مماثلة، على ضمان التكامل والتوافق مع الشكل الجمالي لمناطقنا».

من جانبه، قال المدير العام لشركة «سام فورس» التجارية، فيصل عزام: «نفخر بالتعاون مع مجموعة كيزاد في تطوير وتحسين التجربة المجتمعية في كيزاد وتلبية احتياجات مجتمعاتها المتنامية».

وأضاف: «العلاقة بيننا وبين مجموعة كيزاد تمتد لأكثر من 14 عاماً من العمل المشترك والتعاون البناء، ونتطلع إلى استمرار هذا التعاون لسنوات عديدة قادمة».