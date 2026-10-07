«دو» تسجل سرعة 3.5 غيغابت في الثانية لشبكة «+5G»

نشرت شركة «دو»، بالتعاون مع «هواوي»، شبكة اتصال داخلية متطورة بتقنية الجيل الخامس المتقدم «+5G» داخل «مول الإمارات»، محققة سرعة إنترنت مستقرة تجاوزت 3.5 غيغابت في الثانية في جميع طوابق المجمع التجاري.

وتوفر الشبكة الجديدة سعة محسّنة وتغطية مستقرة وثابتة في مختلف أرجاء المجمع التجاري، بما يدعم تجربة الزوار أثناء استخدامهم للتطبيقات والخدمات الرقمية التي تتطلب نطاقاً ترددياً واسعاً، وتمكن تجار التجزئة، في الوقت نفسه، من تلبية متطلبات الاتصال لعملياتهم التشغيلية في ظل تزايد الاعتماد عليها.

وتضمنت عملية النشر تثبيت أكثر من 150 هوائياً تم توزيعها في مختلف أرجاء المجمع التجاري، بهدف الحفاظ على قوة الإشارة، وضمان تغطية سلسة وفائقة السرعة في جميع المنشآت الرئيسة والفرعية للمجمع.

ويعتمد المشروع على تقنية تجميع الموجات الناقلة ثلاثية النطاق بعرض نطاق ترددي إجمالي يصل إلى 300 ميغاهرتز على هوائي واحد، موزعة على نطاق N78 (200 ميغاهرتز) ونطاق N41 (100 ميغاهرتز).

ووفرت هذه الإمكانات معدل نقل بيانات أعلى بنسبة تزيد على 50%، مقارنةً بأداء شبكات الجيل الخامس التقليدية غير المستقلة (NSA).

ويمكن لهذه السعة المتزايدة دعم مجموعة متنامية من التجارب الرقمية داخل المركز التجاري، بدءاً من البث عالي الدقة والتطبيقات السحابية وصولاً إلى الخدمات التفاعلية الفورية، مع توفير بنية تحتية للاتصال تُمكّن تجار التجزئة من تبني أدوات رقمية متقدمة وخدمات تعتمد على البيانات.

وقال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة «دو»، سليم البلوشي، إن «الاتصال الداخلي يُعدّ عنصراً أساسياً لا غنى عنه بالنسبة لزوار وجهات التسوق والترفيه الكبرى، ويُبرهن نشرنا لشبكة الجيل الخامس المتقدمة في (مول الإمارات) على قدرة هذه التقنية على توفير السرعة والسعة والاستقرار لتلبية هذه التوقعات».