مبيعات عقارات دبي تسجل 27.4 مليار درهم منذ بداية فبراير

أظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم»، تسجيل عقارات دبي رقماً قياسياً جديداً للمبيعات بنحو 27.4 مليار درهم منذ بداية فبراير الجاري (22 يوماً)، ما يعني تحقيق القيمة الأعلى على الإطلاق بالنسبة للشهر ذاته مع تجاوزها الرقم المسجل لكامل فبراير 2023 والبالغ نحو 26.7 مليار درهم، كما تجاوزت مبيعات فبراير 2022 الذي سجل 16.3 مليار درهم.

وبحسب الرصد، الذي استند إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فإن قيمة المبيعات منذ بداية الشهر الجاري توزّعت على 8910 صفقات عقارية.

ويعكس هذا الأداء الاستثنائي النشاط المتزايد والثقة المتنامية في سوق دبي العقارية التي ارتفعت مبيعاتها العقارية منذ بداية عام 2024 وحتى أمس، إلى 62.5 مليار درهم، وهو أعلى مستوى تسجله المبيعات العقارية في دبي تاريخياً خلال تلك الفترة من العام.

وكانت مبيعات عقارات دبي سجلت في يناير الماضي، نحو 35.4 مليار درهم، وهي أيضاً الأعلى على الإطلاق للشهر ذاته، والتي نتجت عن 11 ألفاً و210 صفقات، مقارنة بنحو 28 مليار درهم من خلال 9814 صفقة، خلال الشهر ذاته من 2023.

وتأتي تلك الأرقام القياسية استكمالاً لحالة الازدهار الشامل التي سجلها القطاع العقاري في دبي عقب النمو الاستثنائي خلال عام 2023، الذي شهد وصول قيمة المبيعات العقارية إلى 401 مليار درهم، والتي تُعد الأعلى على الإطلاق في تاريخ السوق العقارية في الإمارة.

وتشير معظم توقعات بيوت الخبرة، إلى أن سوق دبي العقارية ستواصل منحناها الصعودي خلال العام الجاري مع تدفق المزيد من المستثمرين الأجانب، بفضل الإجراءات المحفزة التي اتخذتها إمارة دبي.