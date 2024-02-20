تعاونية الاتحاد تخفّض أسعار 4000 سلعة ضمن حملتها الرمضانية

أعلنت تعاونية الاتحاد اليوم الثلاثاء، عن إطلاق حملتها الرمضانية للعام 2024 لتخفيض أسعار أكثر من 4000 سلعة غذائية وغير غذائية واستهلاكية أساسية خلال شهر رمضان.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي، الذي نظمته التعاونية للإعلان عن استعداداتها لشهر رمضان، بحضور الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، محمد الهاشمي ومدير إدارة الاتصال المؤسسي في التعاونية، الدكتور سهيل البستكي، وممثلي وزارة الاقتصاد ودائرة دبي للاقتصاد والسياحة، وممثلي وسائل الإعلام بالدولة.

وقال الهاشمي إن «التعاونية» رصدت مبالغ مالية كبيرة لحملة رمضان الترويجية لتخفيض أسعار 4000 آلاف سلعة غذائية واستهلاكية ستخصص منها التعاونية عددا كبيرا من المنتجات لبيعها بأسعار الجملة، فضلاً عن حملة تثبيت الأسعار التي لاتزال التعاونية مستمرة فيها.

وأضاف أن «التعاونية» خصصت لعروض رمضان 11 حملة ترويجية مختلفة ومتنوعة، منها حملة «تسوق واربح» التي تخول المتسوقين الفوز بـ14 سيارة عند التسوق بقيمة 200 درهم، سواء من الفروع أو المحال في مراكزها التجارية. وأشار إلى أنه ستتم إطلاق عروض جديدة أسبوعياً لمختلف الفئات على سلع ومنتجات مختارة، بما في ذلك الأطعمة والمشروبات، والأجهزة التكنولوجية، والأدوات المنزلية، إذ عملت «التعاونية» على تعزيز مخزونها من المنتجات لتلبية الطلب المتزايد طوال شهر رمضان من المستهلكين على المنتجات.

وأكد الهاشمي أن الحملة ستكون متاحة في جميع الفروع والمراكز التجارية التي تتبع لـ«التعاونية» والمنتشرة في مختلف أنحاء إمارة دبي والبالغة 27 فرعاً وسبعة مراكز تجارية، إضافة إلى الموقع والمتجر الذكي، مشيراً إلى أن هذه الحملات الرمضانية انطلقت بالفعل منذ بداية فبراير، ومستمرة لبعد عيد الفطر، بعروض وخصومات متباينة ومتفاوتة مميزة.

وبيّن أن حملات رمضان تشتمل على العديد من الحملات الترويجية التي تصل نسبة الخصومات فيها إلى 75%، مشيراً إلى أن حملة شهر رمضان تتوافق مع حملات وعروض التعاونية الترويجية التي تطلقها على مدار العام، لكنها تعتبر استثنائية لتخفيف العبء عن المستهلكين.

وقال إن «التعاونية» ستحرص على توفير السلع المدرجة ضمن العروض بكميات كبيرة وبجودة عالية وأسعار تنافسية، حيث تشمل العروض الترويجية السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية والتي منها الأرز واللحوم والدواجن والأغذية المعلبة والفواكه والخضروات ومنتجات رمضان الخاصة وغيرها من المنتجات والسلع الأخرى.

وأشار الهاشمي إلى أن حملة رمضان لهذ العام تتضمن منتجات عدة مع مراعاة التنوع الثقافي والسكاني في الدولة، حيث ستشتمل الحملة على منتجات متنوعة تلبي احتياجات جميع الجاليات الموجودة في الدولة.

وأضاف أن التعاونية ستوفر خاصية التوصيل للمشتريات والطلبات التي تتم عبر تطبيقها وموقعها الذكي وفقاً للإجراءات والاشتراطات التي تتبعها لتوصيل الطلبات خلال مدة 45 دقيقة لسلع مختارة، وذلك لتوفير جميع سبل الراحة للمتسوقين، وتوفير تجربة تسوق فريدة لهم والتمتع بالتسوق في أي وقت يرونه مناسباً وكخطة لتخفيف الازدحام خلال رمضان، حيث يوفر الموقع الإلكتروني والمتجر الذكي آلاف المنتجات المتاح طلبها «أونلاين» بأي وقت.