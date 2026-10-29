الذهب يتراجع 0.7% مع ترقب بيانات التضخم الأميركية

تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 بالمائة لتسجل 4039.26 دولارا للأوقية، بضغط من قوة الدولار وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

وتترقب الأسواق صدور بيانات التضخم الأميركية (نفقات الاستهلاك الشخصي) في وقت لاحق اليوم للحصول على إشارات حول مسار السياسة النقدية، وسط توقعات للمتعاملين بنسبة 78 بالمائة لرفع الفائدة في ديسمبر المقبل.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبطت أسعار الفضة والبلاتين، في حين خالف البلاديوم الاتجاه ليرتفع بنسبة 0.7 بالمائة مسجلا 1017.29 دولارا.