8 مليارات درهم مكاسب الأسهم المحلية

عزّزت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في نهاية جلسة أمس، حيث ربح رأسمالها السوقي نحو ثمانية مليارات درهم، وسط استمرار تركيز المتعاملين على الأسهم القيادية، مع توالي إفصاح الشركات المدرجة عن النتائج السنوية.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 3.584 تريليونات درهم في نهاية جلسة أول من أمس الثلاثاء، إلى 3.592 تريليونات درهم في نهاية تعاملات جلسة الأربعاء، موزعة بواقع 2.869 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ونحو 722.817 مليار درهم لسوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم سيولة خلال جلسة أمس، بنحو 1.502 مليار درهم، موزعة بواقع 1.024 مليار درهم في سوق أبوظبي، و478.69 مليون درهم في سوق دبي، بعد التداول على نحو 375.78 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 26.36 ألف صفقة.

وصعد مؤشر سوق دبي بنسبة ناهزت 0.09%، ليرتفع إلى مستوى 4223.48 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» 0.47% صاعداً إلى مستوى 9395.03 نقطة.

وقال محلل أسواق المال، محمد عطا، إن أسواق المال المحلية، لاتزال عند مستويات فنية آمنة، وتتداول وفق التوقعات التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بموسم النتائج المالية، مشيراً إلى أن المزيد من الإفصاح عن نتائج الأعمال الإيجابية قد يضع مؤشرات الأسهم القيادية في مستويات أعلى مع تحقيق مكاسب سوقية أكبر.