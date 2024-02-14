الأسهم المحلية تربح 9 مليارات درهم

عزّزت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في نهاية جلسة أمس، حيث ربح رأسمالها السوقي نحو تسعة مليارات درهم، وسط تركيز على الأسهم القيادية، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 3.575 تريليونات درهم في نهاية جلسة أول من أمس، إلى 3.584 تريليونات درهم في نهاية تعاملات جلسة أمس، موزعة بواقع 2.864 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ونحو 719.34 مليار درهم لسوق دبي المالي. وصعد مؤشر سوق دبي بنسبة ناهزت 0.2%، ليرتفع إلى مستوى 4219.31 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» 0.29% صاعداً إلى مستوى 9351.22 نقطة.