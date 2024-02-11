انخفاضات سعرية ترفع مبيعات السبائك والمشغولات الذهبية

قال مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، إن انخفاضات أسعار الذهب، أخيراً، انعكست إيجاباً على الأسواق، عبر الإقبال على السبائك والمشغولات الذهبية.

وانخفضت أسعار الذهب في نهاية الأسبوع الماضي، بقيم راوحت بين 3.25 و3.75 دراهم لمختلف العيارات، مقارنة بأسعارها في نهاية الأسبوع السابق عليه، بحسب مؤشرات الأسعار في سوقي دبي والشارقة.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 245.25 درهماً بانخفاض قيمته 3.75 دراهم، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 227 درهماً بتراجع قدره 3.25 دراهم.

بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 219.75 درهماً بانخفاض 3.25 دراهم، وسعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 188.25 درهماً بتراجع بلغ 3.25 دراهم.

وقال مدير محل «ماشو للمجوهرات»، راج باهي: «حفز انخفاض أسعار الذهب عدداً من المتعاملين على شراء المشغولات الذهبية، مع نمو في الطلب على السبائك الذهبية، خصوصاً من الأوزان الصغيرة والمتوسطة». وتوقع أن ترتفع وتيرة النمو الإيجابي في الطلب، بمعدلات أكبر خلال الأيام المقبلة.

من جهته، قال مدير محل «ريكي للمجوهرات»، ريكيش داهناك: «يرجع ارتفاع مبيعات السبائك والمشغولات الذهبية عقب الانخفاضات السعرية التي سجلها المعدن الأصفر، إلى حالة من التحوط لدى عدد من المتعاملين من استمرار تسجيل الذهب ارتفاعات سعرية بمعدلات كبيرة خلال الفترة المقبلة، وذلك مع وجود مؤشرات سعرية مرتفعة أساساً منذ ما يجاوز ستة أشهر».

وأوضح أن «معظم الطلب على المشغولات الذهبية تركز في عياري 18 و21 قيراطاً، فيما كان الطلب على السبائك، والأوزان الصغيرة والمتوسطة التي تقل عن 50 غراماً».

في السياق نفسه، قال مسؤول المبيعات في محل «دايمون للمجوهرات»، ديلي سون، إن «الأسواق سجلت نمواً في الطلب على المشغولات الذهبية، من قِبل المقيمين أو السياح، بدعم من الانخفاضات السعرية أخيراً».

وتوقع أن تشهد الأسواق تحسّناً أكبر في إقبال المتعاملين على الشراء خلال الأيام المقبلة، تحوطاً من ارتفاع الأسعار مجدداً.