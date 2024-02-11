19.78 مليار درهم صافي أرباح 4 شركات عقارية في دبي خلال 2023

ارتفعت الأرباح الصافية لأربع شركات عقار مدرجة بسوق دبي المالي بأكثر من 71% في نهاية العام الماضي 2023، مدفوعة بالنمو القوي للمبيعات، مع تعزيز نشاط قطاعي العقار والسياحة، إضافة إلى زيادة وتيرة انتعاش الاقتصاد الوطني بعد أعوام من التعافي الكامل من تداعيات جائحة «كوفيد-19».

واستناداً إلى الإفصاحات المعلنة على مواقع الأسواق المالية، فإن الأرباح الصافية لتلك الشركات العقارية المدرجة زادت بما يعادل 8.27 مليارات درهم، لتصل إلى 19.778 مليار درهم في 2023، مقارنة بنحو 11.510 مليار درهم في عام 2022.

وزادت إيرادات تلك الشركات العقارية الأربع بنسبة 7.3% لتصل إلى 42.09 مليار درهم في عام 2023، مقارنة بنحو 39.24 مليار درهم في عام 2022، بزيادة تعادل 2.86 مليار درهم.

واستحوذت شركة «إعمار» العقارية المدرجة في سوق دبي على النصيب الأكبر من إجمالي الأرباح، بعدما حققت نمواً في صافي الأرباح السنوية بنسبة 70.2% لتصل إلى 11.63 مليار درهم بنهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 6.832 مليارات درهم في نهاية عام 2022، مدعومة بالنمو الذي يشهده القطاع السياحي، وارتفاع مبيعات تجارة التجزئة، فضلاً عن الارتفاع الملحوظ في الطلب على المشروعات العقارية. وحققت الشركة مبيعات عقارية في عام 2023 بلغت قيمتها 40.3 مليار درهم، مدعومة بمبيعات عقارية قوية خلال العام الماضي، وبلغ حجم المبيعات المتراكمة للمجموعة من المشروعات العقارية قيد الإنجاز ما قيمته 71.8 مليار درهم في 31 ديسمبر 2023. وحلت شركة إعمار للتطوير، المملوكة بأغلبيتها لشركة «إعمار العقارية»، في المرتبة الثانية بين تلك الشركات العقارية الأربع، من حيث قيمة الأرباح، بعدما حققت نمواً في صافي الأرباح السنوية بنسبة 74.1% إلى 6.629 مليارات درهم بنهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 3.808 مليارات درهم في 2022. ووصلت مبيعات شركة إعمار للتطوير المتراكمة إلى 57.1 مليار درهم (15.5 مليار دولار)، سيتمّ تسجيلها كإيرادات خلال السنوات المقبلة.

كما قفز صافي أرباح مجموعة تيكوم 48.6% ليصل إلى مستوى 1.078 مليار درهم، مقارنة بـ725.6 مليون درهم بنهاية عام 2022، بدعم من ارتفاع الإيرادات بنسبة 10% إلى 2.2 مليار درهم، وهو أعلى مستوى على الإطلاق للمجموعة، مدفوعاً بارتفاع معدلات الإشغال على خلفية ارتفاع معدلات الاحتفاظ بالعملاء، وزيادة عدد العملاء الجدد عبر محفظة المجموعة. وبلغ معدل الإشغال للمحفظة التجارية والصناعية 89%، مسجلاً الربع الثالث من النمو المتتابع، وزيادة على معدل الإشغال في نهاية عام 2022 البالغ 86%.

وشهد تأجير الأراضي الصناعية إقبالاً قوياً في عام 2023، حيث ارتفعت نسبة الإشغال إلى 94%، مقارنة بنسبة إشغال بلغت 81% في عام 2022.

بدورها، سجلت شركة ديار للتطوير نمواً بنسبة 205.6% على أساس سنوي، ليتجاوز صافي الأرباح 440.7 مليون درهم خلال عام 2023، مقارنة مع 144.2 مليون درهم بنهاية عام 2022، مسجلاً نمواً بنسبة 205.6% بما يعادل 296.5 مليون درهم. وبلغت الإيرادات الإجمالية في عام 1.25 مليار درهم، بزيادة 56% مقارنة بعام 2022، الذي سجل 803.4 ملايين درهم.