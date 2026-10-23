10.29 مليارات درهم صافي أرباح «أبوظبي التجاري» في 9 أشهر

أعلن بنك أبوظبي التجاري عن نتائجه المالية، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، والربع الثالث، مؤكداً مواصلته تسجيل أرباح قياسية قبل الضريبة لتصل إلى 11.67 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى 2026، فيما بلغ صافي الأرباح بعد الضريبة 10.296 مليارات درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بارتفاع نسبته 27% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، و3.559 مليارات درهم، في الربع الثالث، بارتفاع 15% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقاً للنتائج المالية، فقد نما الدخل من غير الفوائد بنسبة 21%، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليشكّل 38% من الدخل من العمليات التشغيلية. وسجل «أبوظبي التجاري» نمواً قوياً في صافي القروض بمبلغ 66 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بارتفاع نسبته 16% منذ بداية العام، وبمبلغ 24 مليار درهم خلال الربع الثالث بارتفاع 5% مقارنة مع الربع السابق، كما حقق ارتفاعاً في ودائع المتعاملين منذ بداية العام بزيادة 58 مليار درهم، وبنسبة 12% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، منها زيادة قدرها 32 مليار درهم خلال الربع الثالث، بارتفاع نسبته 6% مقارنة بالربع السابق.

وأظهرت مؤشرات الميزانية العمومية ارتفاع إجمالي الأصول إلى 890 مليار درهم، بنسبة 20% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، علاء عريقات: «حقق بنك أبوظبي التجاري أداءً قوياً خلال الربع الثالث من العام، مواصلاً مسيرة نموه المطرد. ويؤكد هذا الأداء المتواصل مكانة البنك الراسخة، وكفاءة نموذج أعماله، ونهجه المنضبط في تنفيذ أولوياته الاستراتيجية».