«الاتحاد للطيران» تطلق عروضاً إلى وجهات محددة

تحتفل شركة «الاتحاد للطيران»، بتغيير اسم مطارها الرئيس إلى مطار زايد الدولي، حيث جاءت تسمية المطار بعد افتتاح مبنى المسافرين الجديد «A» في نوفمبر 2023، والذي يُعتبر المحطة الجديدة للناقلة.

وأفادت الناقلة في بيان اليوم الجمعة، بأنه احتفالاً بهذه المناسبة، فقد أطلقت عروض خاصة للضيوف المغادرين من أبوظبي إلى وجهات محددة، موضحة أن العروض تسري ما بين 9 و14 فبراير الجاري للضيوف الذين سيسافرون في الفترة ما بين 19 فبراير و15 يونيو 2024.

وتبدأ أسعار التذاكر إلى بانكوك من 2490 درهما على الدرجة السياحية، و7990 درهما على درجة الأعمال.

وللضيوف الراغبين باكتشاف أوساكا في اليابان، يمكنهم الحصول على تذاكر تبدأ من 4490 درهما على الدرجة السياحية و14990 درهما على درجة الأعمال.

وتنطلق رحلات «الاتحاد للطيران» إلى وجهتها الجديدة إلى بوسطن، ابتداءً من 31 مارس، ما يعني أن ضيوف هذه الرحلة سيكونون من الأوائل الذين يسافرون إلى هذه المدينة الأميركية بأسعار عروض تبدأ من 3490 درهما.

أما المسافرون في جولة إلى أوروبا، يمكنهم حجز رحلاتهم إلى كوبنهاغن أو ميونخ ولشبونة بأسعار تبدأ من 2490 درهما على الدرجة السياحية، و11990 درهما وعلى درجة الأعمال.

ويوفر مبنى المسافرين «A» مكاتب تسجيل خاصة لضيوف الناقل الوطني على الدرجة السياحية ومناطق مخصصة للعائلات، إضافة للضيوف المسافرين على درجة الأعمال والدرجة الأولى وذلك للاستمتاع بتجربة سفرة سلسة.

وتتوفر كذلك أجهزة تخليص إجراءات السفر الذاتية بتقنية التعرف على الوجوة البيومترية الحديثة لتسليم الحقائب، ما يسرع من الإجراءات.