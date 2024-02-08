صافي أرباح «إعمار» يقفز 70% إلى 11.6 مليار درهم في 2023

حققت شركة إعمار العقارية، نمواً قوياً في الأرباح خلال العام الماضي مع زيادة متواصلة في مبيعات العقارات وتحسن أداء مراكزها التجارية وفنادقها، حيث سجّلت الشركة إيرادات بلغت 26.7 مليار درهم، وصافي أرباح بلغ 11.6 مليار درهم، بنمو نسبته 7% و70% على التوالي مقارنة بالعام 2022.

وذكرت الشركة في بيان، أن أداء الشركة يعود إلى النمو الذي يشهده القطاع السياحي، وارتفاع مبيعات تجارة التجزئة، فضلاً عن الارتفاع الملحوظ في الطلب على المشروعات العقارية.

كما حققت «إعمار» خلال عام 2023 نمواً ملحوظاً في الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات مقارنة بالعام 2022 بزيادة قدرها 63% لتصل إلى 16 مليار درهم.

وبزيادة في النمو قدرها 15% مقارنة بالعام 2022، حقّقت الشركة مبيعات عقاريّة في عام 2023 بلغت قيمتها 40.3 مليار درهم.

وبلغ حجم المبيعات المتراكمة للمجموعة من المشروعات العقارية قيد الإنجاز ما قيمته 71.8 مليار درهم في 31 ديسمبر 2023، مدعوما بمبيعات عقارية قوية خلال عام 2023.

وقال مؤسس شركة إعمار، محمّد العبّار، إن «المبادرات الاستراتيجية التي اعتمدناها خلال العامين المنصرمين، مدعومة بتحسن ملموس في ثقة المستهلك وتحوّلات إيجابية على صعيد الأعمال التجارية بشكل عام، وبالأخص في قطاعي العقارات والتجزئة، كان لها تأثير ملحوظ على أعمال شركتنا في العام الماضي».

وأضاف: «في ضوء هذه النتائج المشجّعة، فإننا نتطلعّ قدماً إلى تحقيق أداء قوي وثابت في مجالات مراكز التسوق والفنادق ومبيعات العقارات لعام 2024».

إلى ذلك حققت شركة إعمار للتطوير، أرباحاً صافية بلغت 6.6 مليارات درهم خلال العام الماضي بزيادة نسبتها 74%، مقارنة مع العام 2022».

وسجلت الشركة، التي تمتلك «إعمار العقارية» حصة الأغلبية فيها، زيادة في مبيعاتها بنسبة 22% مع وصول القيمة الإجمالية للمبيعات إلى 37.4 مليار درهم، مقارنة مع 30.7 مليار درهم في عام 2022.

ووصلت مبيعات «إعمار للتطوير» المتراكمة إلى 57.1 مليار درهم يتم تسجيلها كإيرادات في السنوات المقبلة.