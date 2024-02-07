الأسهم المحلية تربح 15 مليار درهم

عادت أسواق الأسهم المحلية إلى تحقيق المكاسب في نهاية جلسة اليوم الأربعاء، حيث ربح رأسمالها السوقي نحو 15 مليار درهم، مع تركيز المستثمرين على اقتناص الفرص بالشركات القيادية وسط توالي الإعلان عن نتائج الأعمال السنوية وخطط توزيعات الأرباح.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 3.563 تريليونات درهم في جلسة الثلاثاء، إلى 3.578 تريليونات درهم في نهاية تعاملات اليوم، موزعة بواقع 2.866 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و711.39 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وصعد مؤشر سوق دبي بنسبة ناهزت 0.2%، ليرتفع من مستوى 4161.94 نقطة مدعوماً بشكل رئيس بمكاسب أسهم البنوك والعقارات، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي العام بنسبة 0.24% ليرتفع من مستوى 9354.69 نقطة.

واستقطبت الأسهم سيولة بأكثر من 1.499 مليار درهم، موزعة بواقع 1.045 مليار درهم في سوق أبوظبي، و454.5 مليون درهم في سوق دبي، حيث جرى التداول على نحو 349.61 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 25.3 ألف صفقة.

وفي دبي، تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني، قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً بقيمة 109.86 ملايين درهم، مترجعاً بنسبة 1.7% عند مستوى 17.4 درهم، تلاه سهم «إعمار العقارية»، الذي ارتفع 0.55%، بالغاً 7.47 دراهم بسيولة بلغت 71.2 مليون درهم.

وفي أبوظبي، تصدر سهم الشركة العالمية القابضة الأسهم الأكثر نشاطاً في سوق أبوظبي بقيمة 206.05 مليون درهم، مستقراً عند مستوى 399.5 درهم، تلاه سهم «ألفا ظبي» بنسبة 5.62%، بالغاً 17.3 دراهم بسيولة بلغت 78.69 مليون درهم.

وارتفع سهم مصرف «أبوظبي الإسلامي» 0.3%، بالغاً 11.24 دراهم بسيولة بلغت 67.2 مليون درهم، فيما زاد سهم مجموعة «ملتیبلاي» 2.26%، بالغاً 2.71 درهم بسيولة بلغت 57.68 مليون درهم تزامناً مع إعلانها عن نتائجها السنوية.