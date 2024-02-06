تصرفات عقارات دبي تسجل ملياري درهم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من ملياري درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 536 مبايعة بقيمة 1.45 مليار درهم، منها 55 مبايعة لأراضٍ بقيمة 278.43 مليون درهم، و481 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 1.18 مليار درهم، فيما سجلت الرهونات 430.17 مليون درهم، وشهدت الهبات تسجيل 27 هبة بقيمة 164.05 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 26 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، بينما كانت أهم مبايعات الشقق والفلل بقيمة 140.45 مليون درهم في «جزيرة 2». بدورها، تصدرت «مدينة دبي الملاحية» المناطق من حيث عدد المبايعات بتسجيلها 51 مبايعة بقيمة 89.42 مليون درهم.