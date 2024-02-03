8.36 مليارات درهم مبيعات عقارات دبي الأسبوعية

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 11.5 مليار درهم. وأفاد تقرير التصرفات الأسبوعي الصادر عن الدائرة أمس، بتسجيل 3677 مبايعة بقيمة 8.36 مليارات درهم، منها 192 مبايعة لأراضٍ بقيمة 2.61 مليار درهم و2699 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 5.75 مليارات درهم، فيما سجلت الرهونات 2.24 مليار درهم، وشهدت الهبات تسجيل 154 هبة بقيمة 852.15 مليون درهم وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 614.96 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية، فيما تصدرت منطقة «مدينة هند 4» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 51 مبايعة بقيمة 118.15 مليون درهم.

أمّا في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 182 مليون درهم في منطقة الممزر كأهم المبايعات، بينما تصدرت «البرشاء جنوب الرابعة» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 428 مبايعة بقيمة 417.34 مليون درهم.