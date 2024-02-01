«دبي المالي» يصعد لأعلى مستوى في 9 سنوات

عزّز سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي بنهاية تداولات أمس، ليصعد إلى أعلى مستوياته في تسع سنوات. وربح رأسماله السوقي ما يناهز 6.99 مليارات درهم ليصعد من 711.55 مليار درهم بنهاية جلسة أول من أمس، إلى 718.54 مليار درهم أمس، فيما بلغ رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 2.89 تريليون درهم.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.42 مليار درهم، موزعة بواقع 1.027 مليار درهم في سوق أبوظبي و390.82 مليون درهم في سوق دبي.

وصعد مؤشر سوق دبي العام بنحو 1.23% مسجلاً أعلى وتيرة ارتفاع يومي منذ منتصف سبتمبر الماضي، رابحاً 51.27 نقطة، ليقفل عند 4220.35 ويبلغ أعلى مستوياته منذ نهاية أبريل 2015.

إلى ذلك، أضافت شركات الوساطة في سوق دبي، 4465 حساباً جديداً للمستثمرين خلال يناير الماضي، بزيادة جاوزت 45%، مقارنة بنحو 3085 حساباً جديداً في يناير 2023. وبحسب بيانات السوق، استحوذت شركة «بي إتش إم كابيتال» على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال يناير 2024، بواقع 1190 حساباً، ثم «الرمز كابيتال» بنحو 899 حساباً، ومن ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» 837 حساباً، و«أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» 392 حساباً، و«الدولية للأوراق المالية» 338 حساباً، ثم «المشرق للأوراق المالية» 197 حساباً.

وحلّ «أبوظبي الأول للأوراق المالية» في المركز السابع بنحو 113 حساباً، ثم «أبوظبي التجاري للأوراق المالية» 78 حساباً و«إتش إس بي سي الشرق الأوسط» بنحو 78 حساباً، و«هيرميس - الإمارات» بـ73 حساباً، و«الشارقة الإسلامي للخدمات المالية» بـ61 حساباً، و«شروق للأسهم والسندات» 47 حساباً، و«الضمان للأوراق المالية» بـ43 حساباً، و«أرقام للأوراق المالية» بـ37 حساباً، و«الأنصاري للخدمات المالية» بـ32 حساباً.