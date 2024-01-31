عقارات دبي تحقق مبيعات بـ 35 مليار درهم خلال يناير 2024

سجلت السوق العقارية في دبي خلال يناير 2024، أفضل بداية عام على الإطلاق، بعد مبيعات تجاوزت 35 مليار درهم، وذلك وفقاً لرصد أعدته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وبحسب البيانات، فإن مبيعات يناير 2024، وهي الأعلى للشهر ذاته في تاريخ السوق العقارية، تجاوزت نظيرتها في يناير 2023، البالغة 27.6 مليار درهم، بنحو 7.4 مليارات درهم، تعادل نمواً بنحو 27% على أساس سنوي.

وقال المدير العام في «شركة عوض قرقاش للعقارات»، رعد رمضان، إن «2024 سيكون عاماً قياسياً جديداً بالنسبة لعقارات دبي»، متوقعاً وجود حالة من الزخم في القطاع العقاري تتجاوز العام الماضي.

وأضاف رمضان: «الأسعار جيدة، وهي تعتمد على الموقع وجودة المشروع والتصميمات»، لافتاً إلى أنه و«بحسب المؤشرات، فإن عام 2024 سيشهد صعوداً، نظراً لوجود مستثمرين قادمين إلى دبي، فضلاً عن قوانين العقارات». وقال: «بشكل عام، المؤشرات بالنسبة للبيع والشراء والإيجارات جيدة».

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، إن «السوق العقارية تواصل تسجيل مستويات استثنائية، مع استمرار الزخم القوي، وذلك بفضل طلب قوي على جميع الفئات العقارية المختلفة».

وأضاف: «هناك عوامل عدة داعمة لهذا الزخم، منها نمو اقتصاد دبي، ونشاط القطاع السياحي، وتسهيلات الحصول على الإقامة في المدينة التي تعد الأفضل عالمياً في العيش والعمل».

وتوقع الزرعوني استمرار انتعاش القطاع على المدى المتوسط، إذا لايزال هناك العديد من الفرص الجاذبة داخل السوق العقارية.

وأكد أن «الأرقام الجديدة تجعل من يناير 2024 الأفضل على الإطلاق للشهر ذاته في تاريخ السوق العقارية في دبي، وتؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، أن الزخم متواصل في سوق عقارات دبي».

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة إيليو العقارية»، زاهي قشوع: «أثبتت سوق عقارات دبي أنه وفي كل عام، هناك تزايد مستمر عن العام السابق، وهذا يعكس الأداء المتميز لسوق دبي خلال الشهر الأول من العام الجاري، لما حققه من مبيعات وصلت إلى 35 مليار درهم». وأضاف قشوع: «هذا يؤكد استمرار جذب دبي للمستثمرين الجدد من أنحاء العالم، وتعاظم الثقة عند المستثمرين، مع زيادة في طرح المشروعات المميزة، وطرح أخرى ذات علامات تجارية عالمية، وأبراج شاهقة، وكل هذا يحفز نمو المبيعات، والثقة بمستقبل سوق العقارات».

وتوقع قشوع أن يتواصل الزخم في سوق العقارات خلال العام الجاري، وقال إن «السوق مرشحة لكسر حاجز مبيعات يصل إلى 600 مليار درهم خلال 2024».