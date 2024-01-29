«دبي المالي» يربح 1.4 مليار درهم

استقطبت أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملات، اليوم الإثنين، سيولة ناهزت 1.2 مليار درهم.

وربح رأس المال السوقي لسوق دبي المالي ما يربو على 1.4 مليار درهم، مع بقائه بالقرب من أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر تقريبا، مدعوماً بمكاسب الأسهم القيادية وسط تحقيق بنوك مدرجة نموا في نتائج أعمالها السنوية.

وتوزعت السيولة بواقع 953.84 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و242.52 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 271.04 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 19.42 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.17%، أو ما يعادل 7.26 نقاط، ليغلق عند 4170.59 نقطة ملامساً أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2023، فيما وصل مؤشر سوق أبوظبي العام (فادجي) إلى مستوى 9550.74 نقطة.

وتعزز أداء سوق دبي مع ارتفاع سهم «تكافل الإمارات» بنسبة 8.2%، و«دبي الإسلامي» بنسبة 1.12%، كما ارتفع سهم «ديوا» بنحو 0.9%، وسهم «سالك» بنسبة 0.87%.

وتصدر سهم «دبي الإسلامي» النشاط مستقطباً سيولة بأكثر من 46.97 مليون درهم مرتفعا بنسبة 1.12%، فيما استقطب سهم «إعمار العقارية» سيولة بأكثر من 41.94 مليون درهم متراجعا بنسبة 0.4%.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، استقر سهم «العالمية القابضة» عند مستوياته السابقة متصدراً قائمة السيولة بنحو 227.14 مليون درهم، وتراجع سهم «ألفا ظبي» 1% مستقطبا سيولة بلغت 86.48 مليون درهم.