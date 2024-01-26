سوق دبي ينهي تعاملات الأسبوع عند أعلى مستوى في 3 أشهر

أنهى مؤشر سوق دبي المالي تعاملات الأسبوع الماضي عند أعلى مستوى منذ سبتمبر 2023 أي منذ أكثر من ثلاثة أشهر، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 2% صاعداً نحو 81.6 نقطة، ومحققاً مكاسب تجاوزت 10.8 مليارات درهم، بعد أن زاد رأسماله السوقي للأسهم المدرجة من 699.5 مليار درهم في نهاية تعاملات يوم الجمعة قبل الماضي، إلى 710.3 مليارات درهم بختام جلسة أمس.

وانخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية الأسبوع الماضي بنسبة 1.5%، ما يعادل 144 نقطة إلى مستوى 9568 نقطة مقارنة بآخر جلسات الأسبوع قبل الماضي.

وارتفع إجمالي رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في أسواق المال المحلية من 3.668 تريليونات درهم، إلى 3.673 تريليونات درهم.

وقال محلل أسواق المال محمود عطا، إن نتائج أعمال البنوك المدرجة في سوق دبي، دعمت صعود المؤشر العام للسوق الأسبوع الماضي إلى مستويات ملحوظة، في ظل تمتعها بسيولة قوية وخفض المخصصات والالتزام بقواعد رأس المال لمواجهة تحديات القطاع وسط التوقعات بتغيير سياسيات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي حيال أسعار الفائدة.

وتوقع أن يظل سوق دبي فوق مستوى 4100 نقطة، وأن يتجاوزه في ظل ترقب إعلان شركات أخرى عن أرباح سنوية جيدة مقارنة بالمدرجة في الأسواق الإقليمية الأخرى.

وعلى مستوى جلسة أمس الجمعة، استقطبت الأسهم المحلية بنهاية التعاملات سيولة بنحو 1.082 مليار درهم، موزعة بواقع 909.33 ملايين درهم في سوق أبوظبي، و172.23 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 255.13 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 19.003 ألف صفقة.

وانخفض مؤشر سوق دبي بنهاية جلسة أمس، بنسبة 0.2%، فيما هبط مؤشر سوق أبوظبي 0.6%.

وكان أكثر الأسهم تداولاً في سوق دبي سهم «بنك الإمارات دبي الوطني»، متراجعاً بنسبة 1.63% عند 18.1 درهماً، وبتداولات قاربت 36.18 مليون درهم، بينما كان أكثر الأسهم تداولاً في سوق أبوظبي، سهم «العالمية القابضة»، مستقراً عند 399.5 درهم بسيولة بلغت 205.054 ملايين درهم.

710 مليارات درهم رسملة سوق دبي المالي.