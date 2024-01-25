2.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 2.77 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 556 مبايعة، بقيمة 2.08 مليار درهم، منها 67 مبايعة لأراضٍ بقيمة 1.13 مليار درهم، و489 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 953.16 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 473.55 مليون درهم، وشهدت الهبات تسجيل 38 هبة، بقيمة 214.33 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 210.1 ملايين درهم في منطقة البرشاء جنوب الثانية، فيما سجلت منطقة الصفوح الثانية أهم مبايعات الشقق والفلل بقيمة 35 مليون درهم، بينما تصدرت «البرشاء جنوب الرابعة» المناطق من حيث عدد المبايعات بتسجيلها 125 مبايعة، بقيمة 132.2 مليون درهم.