تصرفات عقارات دبي تسجل 3.4 مليارات درهم

جاوزت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 3.4 مليارات درهم، إذ شهدت الدائرة تسجيل 510 مبايعات، بقيمة 1.36 مليار درهم، منها 64 مبايعة لأراضٍ بقيمة 411.67 مليون درهم، و446 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 949.04 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 32.23 مليون درهم في منطقة «نخلة جبل علي»، في وقت تصدرت فيه «مدينة هند 4» المناطق من حيث عدد المبايعات، بعد أن سجلت 29 مبايعة بقيمة 65.57 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 44 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا» كأهم مبايعات الشقق والفلل، فيما تصدرت منطقة «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 65 مبايعة بقيمة 143.51 مليون درهم.

بدورها، سجلت الرهون قيمة قدرها 1.95 مليار درهم، منها 22 رهناً لأراضٍ بقيمة 236.22 مليون درهم، و188 رهناً لفلل وشقق بقيمة 1.71 مليار درهم، كان أهمها في منطقة «المركز التجاري الأولى» بقيمة 900 مليون درهم، وأخرى في منطقة «القوز الرابعة» بقيمة 140 مليون درهم.

أما الهبات فشهدت تسجيل 30 هبة بقيمة 165.56 مليون درهم كان أهمها في منطقة «نخلة جميرا» بقيمة 50.31 مليون درهم، وأخرى في منطقة «الحبية الثانية» بقيمة 33 مليون درهم.