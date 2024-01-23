«دبي المالي» يخترق حاجز 4100 نقطة مجدداً

اخترق مؤشر سوق دبي المالي حاجز الـ4100 نقطة من جديد، مغلقاً عند مستوى 4107.52 نقاط، بنهاية جلسة أمس، ليصعد 0.64% مع تركيز المستثمرين على الأسهم الكبرى وسط ترقبهم للإعلان عن مزيد من نتائج الأعمال السنوية والتوزيعات.

وربح السوق أكثر من 4.45 مليارات درهم، حيث ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 699.04 مليار درهم ليصل إلى 703.49 مليارات درهم، ليقترب من 704 مليارات درهم.

ودعم ارتفاع مؤشر سوق دبي صعود سهم «بنك المشرق» بنسبة 8.9% بالغاً 168.25 درهماً.

كما دعم السوق أيضاً ارتفاع سهم شركة «ديار للتطوير» بنسبة 2.53% الذي بلغ 0.73 درهم، بسيولة بلغت 30.32 مليون درهم على وقع إعلان الشركة عن ارتفاع أرباحها السنوية بنسبة 206% إلى440.7 مليون درهم العام الماضي.

وتراجع سهم شركة «إعمار العقارية» بنسبة 0.8% بالغاً 7.4 دراهم، لكنه تصدر نشاط السوق بنحو 65.52 مليون درهم.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.186 مليار درهم، موزعة بواقع 930.83 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و255.19 مليون درهم في سوق دبي، فيما جرى التداول على نحو 314.66 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 20.31 ألف صفقة.

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي في نهاية تعاملات أمس، بنسبة 0.28%، بالغاً 9653.34 نقطة بفعل تراجع سهم «العالمية القابضة» بنسبة 0.5% إلى 399.8 درهماً، مع تصدره قائمة النشاط، مستقطباً سيولة بنحو 200.96 مليون درهم، تلاه سهم «الدار العقارية»، الذي تراجع بنسبة 0.2% إلى 5.09 دراهم، مستقطباً سيولة بنحو 92.79 مليون درهم.

وقال محلل أسواق المال، محمود عطا، إن أسواق المال المحلية لاتزال متامسكة عند مستويات جذابة وتتمتع بتوقعات جيدة حيال الأرباح السنوية للشركات الكبرى المدرجة، لاسيما بالقطاعات غير النفطية التي تشهد زخماً قوياً، مثل السياحة والضيافة والتحول الرقمي والعقارات التي شهدت مبيعاتها مستويات قياسية وإقبالاً غير مسبوق.