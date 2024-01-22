الأسهم تستقطب سيولة بـ1.37 مليار درهم

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 1.37 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، مستهل جلسات الأسبوع، مع تصدر «العالمية القابضة» و«الإمارات دبي الوطني» و«إعمار العقارية»، التداولات. وتوزعت السيولة بواقع 1.014 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و355.36 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 304.8 ملايين سهم عبر تنفيذ أكثر من 20.21ألف صفقة.

وبلغ رأس المال السوقي للأسهم المدرجة 3.655 تريليونات درهم بنهاية جلسة الاثنين، حيث بلغت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 2.956 تريليون درهم بنهاية التعاملات، وبلغت القيمة الرأسمالية للأسهم المدرجة بسوق دبي نحو 699.04 مليار درهم.

ونزل مؤشر سوق دبي المالي بنسبة بلغت 0.012% عند مستوى 4081.24 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.33% عند مستوى 9680.45 نقطة.

وكان أكثر الأسهم تداولاً في سوق دبي، سهم «الإمارات دبي الوطني»، حيث ارتفع بنسبة 0.28 % عند 17.5 درهما، وبتداولات قاربت 70.96 مليون درهم، فيما زاد سهم «إعمار للتطوير» 0.92% بالغاً 6.64 دراهم بسيولة بلغت 61.62 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي، عزز سهم «العالمية القابضة» مكانته بين الأسهم الأكثر تداولاً بسيولة 206.58 ملايين درهم، فيما ارتفع سهم «ألفا ظبي» بنسبة 0.11%، مع سيولة بلغت 84.58 مليون درهم، بينما تراجع سهم «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 0.39% مع سيولة بلغت 45.82 مليون درهم.

وقال خبير اسواق المال، حسام الغايش، إن «أسواق المال الاماراتية ما زالت في مرحلة ترقب وانتظار لمحفزات موسم نتائج الاعمال السنوية والتوزيعات».

فيما أشار خبير اسواق المال، محمد عطا، إلى أن «معدلات النمو الاقتصادي الجيدة التي تسجلها الدولة وراء رفع معدلات الشراء واقتناص الفرص بالاسهم القيادية، التي من المتوقع ان تعلن عن نتائج أعمال جيدة».