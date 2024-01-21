حمدان بن محمد: اقتصاد دبي سجل نموا بنسبة 3.3 % خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023

أعلن سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن اقتصاد دبي سجل نموا بنسبة 3.3 % خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023.



وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، سجل اقتصاد دبي نموا بنسبة 3.3 %...".

وتابع سموه قائلا: "نمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لترسيخ مكانة دبي ضمن أهم 3 مدن اقتصادية حول العالم".

وأكد سموه: "اقتصاد دبي قوي ومرن، وهو اليوم نموذج في الريادة والابتكار، وبجهود فرقنا الحكومية والشركاء من مجتمع الأعمال الدولي نتطلع لتسجيل إنجازات جديدة خلال 2024".