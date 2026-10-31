محمد بن راشد: لطيفة بنت محمد.. صوت دبي أمام العالم

عبّر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن فخره بسموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "لطيفة بنت محمد .. وجه دبي .. وصوت دبي أمام العالم ".

وتابع سموه: "فخور بابنتي وبنت الإمارات لطيفة .. فخور بعملها وتفانيها .. وتمثيل بلادها.. وإيصال رسالتنا للعالم. حفظك الله أينما كنتِ .."