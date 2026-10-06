محمد بن راشد في رسالة إلى الشيخ راشد: ليتك ترى أحفادك اليوم يا أبي

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسالة إلى والده المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، في ذكرى وفاته، ضمن كتابه «الرسائل»، الجزء الثاني من «علمتني الحياة»، الذي يضم 26 رسالة يوجهها سموه إلى أبنائه وأسرته وفريق عمله وأبناء وطنه والعالم، تختصر خلاصة ستة عقود من العمل العام، لتشكل مرجعاً معرفياً وفكرياً للأجيال الحالية والقادمة.

وجاء في رسالة سموه:

"ذكرى وفاته راشد رحمه الله ..

رسالة إلى أبي ..

إلى معلمي الأول .. وقائدي الأول .. وملهمي الأول راشد بن سعيد آل مكتوم.

الحاكم .. والقاضي .. والمهندس .. والتاجر .. والمُصلح .. والإداري .. والاقتصادي ..

رسالة إليك وأنت الحاضر الغائب ..

رسالة إليك وأنا أراك كل يوم في دبي .. في روحها، وتسامحها، وفي أحلام أجيالها.

رسالة إليك وأنت الحاضر في دعوات أبنائها، وكرامة مواطنيها، وبساطة أهلها، وعظمة منجزاتها".