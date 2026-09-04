مكتوم بن محمد: المركز الأول ليس سعياً إلى لقب.. بل ثقافة عمل وطموح وإنجاز

أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم، أن المركز الأول ليس فقط سعي إلى لقب، ولا فوز بمكانة، بل ثقافة عمل وطموح وإنجاز.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "كثيرون يرون في المركز الأول بحثًا عن مجد أو صدارة، ولكننا نتعلم من مدرسة محمد بن راشد أن المركز الأول ليس سعياً إلى لقب، ولا فوزاً بمكانة، بل ثقافة عمل وطموح وإنجاز".

وتابع سموه: "تعلمت من سموّه أهمية صنع ثقافة مؤسسية تحفّز الكفاءات، وترسّخ نموذج التفوق كأسلوب حياة. وعلّمنا محمد بن راشد أن المركز الأول هو منهج المجتهدين، الذين يجعلون كل إنجاز بداية لطموح أكبر".

وختم سموه قائلا: "ما زلنا نصنع الريادة من مدرسة محمد بن راشد.."