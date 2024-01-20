أسهم «سالك» تصعد بـ «دبي المالي» بمكاسب جاوزت 5.3 مليارات درهم

اقترب مؤشر سوق دبي المالي من جديد من حاجز الـ4100 نقطة خلال جلسة أمس، بعد أن ارتفع بنسبة 0.7%، وأغلق عند مستوى 4081.71 نقطة، محققاً مكاسب ناهزت الـ5.3 مليارات درهم، بدعم من صعود سهم شركة «سالك»، الذي لامس أعلى مستوى منذ الإدراج بعد الإعلان عن إضافة بوابتين جديدتين للتعرفة المرورية في الإمارة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في السوق من 694.2 مليار درهم في نهاية جلسة أول من أمس، إلى 699.5 مليار درهم، بنهاية جلسة الجمعة.

وصعد سهم «سالك» بنسبة 5.18% إلى 3.45 دراهم، بعد أن سجل خلال الجلسة أعلى سعر له عند 3.72 دراهم، مع تصدره قائمة النشاط، مستقطباً سيولة بنحو 113.35 مليون درهم مع تنفيذ أربع صفقات كبيرة مباشرة على أسهم الشركة بنحو 28 مليون سهم، وبقيمة إجمالية بلغت نحو 94 مليون درهم.

وتعد هذه أول الصفقات الكبيرة التي يتم تنفيذها في سوق دبي منذ بداية العام الجاري.

وتلا سهم «سالك» من حيث النشاط، سهم «الإمارات دبي الوطني» مرتفعاً 1.45% إلى 17.45 درهماً، ومستقطباً سيولة بنحو 82.78 مليون درهم.

كما حل سهم «إعمار العقارية» بقائمة الأنشط في سوق دبي بعد استحواذه على سيولة بنحو 37.56 مليون درهم مرتفعاً 1.06%.

وسيطرت عمليات جني الأرباح على مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنهاية تعاملات أمس، الذي انخفض 0.07% مغلقاً عند 9712.4 نقطة.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مستقطباً سيولة بنحو 210.7 دراهم، تلاه «ألفا ظبي» بسيولة 84.7 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» جاذباً نحو 63.6 مليون درهم.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في أسواق المال المحلية إلى 3.656 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.956 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي و699.49 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي.

واستقطبت الأسهم سيولة في ختام الجلسة بنحو 1.49 مليار درهم موزعة بواقع 982.6 مليون درهم في سوق أبوظبي، و512.6 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 394.4 سهماً عبر تنفيذ ما يربو على 20.4 ألف صفقة.

وأكد محلل أسواق المال محمود عطا، أن المتعاملين بأسواق المال المحلية لايزالون يسعون لاقتناص مراكز مالية جديدة بأسهم الشركات ذات الأداء التشغيلي الجيد والتي من المتوقع أن تعلن عن خطط توزيعات سنوية نقدية قوية.

الصفقات المباشرة

تعرف الصفقات الكبيرة المباشرة، بأنها صفقات يتم تنفيذها خارج سجل الأوامر، ولا تؤثر في سعر إغلاق سهم الشركة المعنية، ولا في مؤشر الأسعار، كما أنها لا تؤثر في أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة وخلال آخر 52 أسبوعاً.

94 مليون درهم قيمة الصفقات الكبيرة الـ4 على أسهم «سالك».