2770 مبايعة لشقق وفلل في دبي بـ 7.46 مليارات درهم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي الأسبوع الماضي، أكثر من 13 مليار درهم.

وأفاد تقرير التصرفات الأسبوعي الصادر عن الدائرة أمس بتسجيل 2954 مبايعة بقيمة 9.47 مليارات درهم، منها 184 مبايعة لأراضٍ بقيمة 2.01 مليار درهم و2770 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 7.46 مليارات درهم، فيما سجلت الرهونات 2.86 مليار درهم، وشهدت الهبات تسجيل 101 هبة بقيمة 770.02 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 170 مليون درهم في منطقة الوصل، تلتها مبايعة بقيمة 120.5 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية، ثم مبايعة بقيمة 79.72 مليون درهم في منطقة بوكدرة. وتصدرت منطقة «مدينة هند 4» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 44 مبايعة بقيمة 91.26 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 96.01 مليون درهم، وثالثة في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 278.81 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 128.45 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 79 مليون درهم في منطقة جزر العالم، ثم مبايعة بقيمة 78.95 مليون درهم في «نخلة جميرا».

وتصدرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 356 مبايعة بقيمة 825.07 مليون درهم، تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 279 مبايعة بقيمة 280.37 مليون درهم، وثالثة في «مدينة دبي الملاحية» بتسجيلها 208 مبايعات بقيمة 462.07 مليون درهم.