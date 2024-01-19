13 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 13 مليار درهم، خلال أسبوع، حيث شهدت الدائرة تسجيل 2954 مبايعة بقيمة 9.47 مليار درهم، منها 184 مبايعة للأراضي بقيمة 2.01 مليار درهم و2770 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 7.46 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 170 مليون درهم في منطقة الوصل تليها مبايعة بقيمة 120.5 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 79.72 مليون درهم في منطقة بوكدرة. وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 44 مبايعة بقيمة 91.26 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 96.01 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 278.81 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 128.45 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 79 مليون درهم في منطقة جزر العالم وأخيراً مبايعة بقيمة 78.95 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 356 مبايعة بقيمة 825.07 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 279 مبايعة بقيمة 280.37 مليون درهم وثالثة في مدينة دبي الملاحية بتسجيلها 208 مبايعة بقيمة 462.07 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.86 مليار درهم منها 84 رهونات أراضي بقيمة 1.77 مليار درهم و558 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.09 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة ند حصة بقيمة 819.88 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 317.12 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 101 هبة بقيمة 770.02 مليون درهم كان أهمها بمنطقة منخول بقيمة 382 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 104.44 مليون درهم.