2.99 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية

استقطبت أسواق الأسهم المحلية نحو 2.99 مليار درهم خلال الجلستين السابقتين (الإثنين والثلاثاء) مع تركيزها في أسهم العقارات والمالية والبنوك.

وتوزعت السيولة بواقع 2.48 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و509.94 ملايين درهم في سوق دبي المالي، فيما جرى التداول على 857.576 مليون سهم، وذلك من خلال أكثر من 64.48 ألف صفقة.

وانخفض مؤشر «سوق أبوظبي العام - فادجي» بنسبة 0.17% إلى مستوى 9761.36 نقطة في ختام جلسة أمس، بعد تداول 309.88 ملايين سهم بقيمة 1.29 مليار درهم من خلال 17.9 ألف صفقة.

وبنهاية تداولات أمس، كان من بين الأسهم الرابحة وتصدر قائمة الأكثر نشاطاً في سوق أبوظبي للأوراق المالية، سهم «العالمية القابضة» بنسبة 0.71%، وبسيولة بلغت 215.6 مليون درهم بالغاً مستوى 410.9 دراهم.

وانخفض سوق دبي المالي بنهاية التداولات بنسبة 0.46%، ليغلق عند 4082.34 نقطة بعد تداول 135.79 مليون سهم بقيمة 294.08 مليون درهم من خلال 6.3 آلاف صفقة.

وتوقع محلل أسواق المال محمود عطا، أن يشهد سوق الأسهم في الإمارات أداء جيداً بشكل عام خلال الربع الأول من عام 2024 في ظل ترقب إعلان الشركات الكبرى عن نتائج أعمال سنوية وتوزيعات قوية وسط مواصلة الدولة التنوع الاقتصادي وتنشيط قطاعات غير نفطية كالعقارات والسياحية والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا بصفة عامة.