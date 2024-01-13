10.1 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي الأسبوعية

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 10.1 مليارات درهم.

وأفاد تقرير التصرفات الأسبوعي، الصادر عن الدائرة أمس، بتسجيل 2309 مبايعات بقيمة 7.03 مليارات درهم، منها 209 مبايعات لأراض بقيمة 2.19 مليار درهم، و2100 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 4.84 مليارات درهم، فيما سجلت الرهونات 2.28 مليار درهم، وشهدت الهبات تسجيل 82 هبة، بقيمة 799.46 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 138.65 مليون درهم في منطقة الحبية السادسة، بينما تصدرت «الحبية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 44 مبايعة بقيمة 163.91 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 66 مليون درهم بمنطقة الوصل، في حين تصدرت «البرشاء جنوب الرابعة» المناطق من حيث عدد المبايعات، بتسجيلها 202 مبايعة بقيمة 198.02 مليون درهم.