سوق دبي يخترق حاجز 4100 ويرتفع لأعلى مستوى في 3 أشهر

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات اليوم، وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 5 مليارات درهم. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.675 تريليونات درهم في نهاية جلسة أمس، إلى 3.680 تريليونات درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.977 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و702.927 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي، ليتجاوز حاجز 702 مليار درهم ويقترب من حاجز 730 مليار درهم للمرة الأولى في تاريخه.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.54 مليار درهم موزعة بواقع 1.24 مليار درهم في سوق أبوظبي و 302.13 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 437.87 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 24.03 ألف صفقة.

ونجح مؤشر سوق دبي المالي في الارتفاع بنهاية تعاملات اليوم، متجاوزاً مستوى 4130.02 نقطة مسجلا أعلى مستوى منذ جلسة التاسع من شهر أكتوبر الماضي، أي ما يعادل 3 أشهر تقريبا ليصعد بنسبة 0.3%.

ودعم ارتفاع مؤشر سوق دبي صعود سهم شركة «تاكسي دبي» بنسبة 1.34% بالغاً 2.27 درهم، مسجلاً أعلى مستوى له منذ الإدراج في السابع من ديسمبر الماضي، ومحققاً سيولة بقيمة 18.28 مليون درهم.

وجاء مواصلة الأداء الصاعد للسهم بدعم منن انضمامه إلى المؤشر العام للسوق وانضمامه أيضاً للمؤشر الإسلامي ومؤشر قطاع الصناعة. كما دعم صعود سوق دبي أيضًا ارتفاع سهم بنك دبي الإسلامي، بنسبة 0.17% بالغا مستوى 5.82 دراهم بسيولة بلغت 26.31 مليون درهم. وقفز سهم مصرف عجمان بنسبة 7.32% بالغا 2.2 درهم متصدرا نشاط السوق بنحو 60.95 مليون درهم.

وعزز مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية من مكاسبه في نهاية التعاملات، بنسبة 0.3% بالغاً 9796.75 نقطة مسجلًا أعلى مستوى من 5 اكتوبر الماضي، مدعوماً بارتفاع سهم «العالمية القابضة» بنسبة 0.46% إلى 412.2 دراهم، مع تصدره قائمة النشاط، مستقطباً سيولة بنحو 2257.45 مليون درهم، يليه سهم «كيو القابضة» مرتفعا بنسبة 2.75% إلى 3.36 دراهم، مع استحواذه على المرتبة الثانية بقائمة النشاط، مستقطباً سيولة بنحو 112 مليون درهم، ومتزامنًا مع إعلان الشركة انتخاب رئيس مجلس الإدارة وتعيين العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة حيث تم انتخاب جاسم محمد بوعتابة الزعابي رئيساً لمجلس الإدارة، فيما تم تعيين عبدالله الساهي عضواً منتدباً، كما تم تعيين بيل أوريجان رئيساً تنفيذياً للمجموعة.