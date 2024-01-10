مؤشر سوق دبي المالي يسجل أعلى مستوى منذ 2015

عززت أسواق الأسهم الإماراتية مكاسبها في ختام تعاملات أمس، وربح رأسمالها السوقي أكثر من 13 مليار درهم، وسط سيولة قوية بلغت 1.75 مليار درهم.

وواصل سوق دبي المالي صعوده للجلسة الرابعة على التوالي، مرتفعاً لأعلى مستوياته في أكثر من 8 سنوات (منذ 2015)، فيما استمر سوق أبوظبي للأوراق المالية في مكاسبه، مدعوماً بمكاسب الأسهم القيادية وعمليات شرائية للمستثمرين الدوليين.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.662 تريليونات درهم في نهاية جلسة أول من أمس، إلى 3.675 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.973 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و702.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي، ليتجاوز بذلك حاجز 700 مليار درهم للمرة الثانية في تاريخه.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.75 مليار درهم، موزعة بواقع 1.34 مليار درهم في سوق أبوظبي، و401.032 مليون درهم في سوق دبي.

ونجح مؤشر سوق دبي المالي في الارتفاع بنهاية تعاملات أمس، متجاوزاً مستوى 4117 نقطة، للمرة الأولى منذ 2015 ليصعد بنسبة 0.69%.

ودعم ارتفاع مؤشر سوق دبي، في نهاية التعاملات، صعود سهم شركة «تاكسي دبي» بنسبة 3.23% بالغاً 2.24 درهم، مسجلاً أعلى مستوى له منذ الإدراج في السابع من ديسمبر الماضي، ومحققاً سيولة بقيمة 43.4 مليون درهم.

جاء الأداء الصاعد للسهم، بعد أيام من انضمامه إلى المؤشر العام للسوق وانضمامه أيضاً للمؤشر الإسلامي ومؤشر قطاع الصناعة.

وعزز مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية من مكاسبه في نهاية التعاملات أمس، بنسبة 0.57% بالغاً 9767 نقطة، مدعوماً بارتفاع سهم «العالمية القابضة» بنسبة 0.02% إلى 410.3 دراهم، مع تصدره قائمة النشاط، مستقطباً سيولة بنحو 223.84 مليون درهم.