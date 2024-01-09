«العقارات على الخريطة» في دبي تسجل خلال 2023 أعلى أداء سنوي على الإطلاق

أعلنت «بروبرتي فايندر»، في أحدث بياناتها السنوية المتخصصة بمراقبة الأسواق، إحراز قطاع العقارات في دبي وأبوظبي، تقدماً لافتاً في عام 2023. وتشمل الإنجازات الكبيرة في العام الماضي، تسجيل مبيعات العقارات على الخريطة في أبوظبي، زيادة كبيرة، إذ استحوذت على حصة أكبر من إجمالي المعاملات، مقارنة بالعام السابق، في حين سجلت سوق العقارات على الخريطة في دبي رقماً قياسياً جديراً بالملاحظة، ما يدل على أعلى أداء سنوي على الإطلاق لعام 2023.

وسجلت المبيعات على الخريطة في دبي، رقماً قياسياً ملحوظاً في عام 2023، حيث ارتفعت إلى 68.783 ألف معاملة من 43.151 ألف معاملة في عام 2022، ما يمثل زيادة بنسبة 59.4%، ويسجل أعلى أداء سنوي على الإطلاق لسوق العقارات على الخريطة.

وتشير البيانات الأخيرة الصادرة عن مركز دبي للإحصاء إلى أن قطاعي العقارات والبناء في دبي شهدا نمواً بنسبة 3.6% و1.9% على التوالي في النصف الأول من عام 2023، ما أسهم بنحو 14.4% من إجمالي الناتج المحلي للمدينة لعام 2023.

وفي عام 2023، سجلت معاملات المبيعات رقماً قياسياً سنوياً جديداً بقيمة 411.74 مليار درهم، بزيادة قدرها 56% على عام 2022. وأسهم النمو الاقتصادي القوي، وازدهار القطاع السياحي في زيادة الطلب على الإسكان.

وارتفعت معاملات البيع المسجلة إلى 133.13 ألف معاملة، وهو ارتفاع هائل بنسبة 38% مقارنة بـ96.459 ألف معاملة في عام 2022. وهذه الزيادة الملحوظة، تضع معياراً جديداً للنمو التجاري غير المسبوق.

وحققت المبيعات الحالية إنجازاً بارزاً في دبي خلال العام الماضي، حيث ارتفعت إلى 64.351 ألف صفقة، من 53.308 ألف صفقة في عام 2022، وهو ما يمثل أعلى أداء سنوي مسجل مع زيادة ملحوظة على أساس سنوي بنسبة 20.72%.

وجرى توزيع المعاملات القائمة أو الجاهزة على 178 منطقة في عام 2023، لتشكل 51.2% من إجمالي المعاملات، ما يعكس المشاركة الواسعة والأداء القوي لهذا القطاع في سوق العقارات.

ووفقاً لبيانات «دائرة البلديات والنقل» بأبوظبي، وصل عدد معاملات البيع في أبوظبي إلى مستويات قياسية مسجلةً 13.298 ألف معاملة، مقارنة بـ7957 معاملة في عام 2022، محققةً قفزة كبيرة في نسبة المبايعات بلغت 75%. وشكلت المبايعات السكنية 97% من إجمالي العدد، ونحو 85% من القيمة الإجمالية. وبلغت قيمة معاملات البيع 44 مليار درهم، بزيادة ملحوظة بلغت 120% مقارنة بـ19.9 مليار درهم في العام الماضي.

• مبيعات عقارات دبي حققت رقماً قياسياً وصل إلى 411.7 مليار درهم العام الماضي.