6.6 مليارات درهم مكاسب سوقية للأسهم

عزّزت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات جلسة مستهل الأسبوع، أمس، وربح رأسمالها السوقي نحو 6.6 مليارات درهم.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.656 تريليونات درهم، في نهاية الأسبوع الماضي، وصولاً إلى 3.662 تريليونات درهم بختام تعاملات أمس.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.45 مليار درهم، موزعة بواقع 1.15 مليار درهم في سوق أبوظبي، و304.2 ملايين درهم في سوق دبي.

وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع سهم «العالمية القابضة» بنسبة 0.05% إلى 410.2 دراهم، مع تصدره قائمة النشاط، مستقطباً سيولة بنحو 214.6 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة بنحو 96.3 مليون درهم وأقفل مرتفعاً بنسبة 4.02% عند 14.48 درهماً، تلاه «ألفا ظبي» جاذباً نحو 94.5 مليون درهم وأغلق عند 18.74 درهماً رابحاً نحو 0.21%.

وفى سوق دبي، تصدر «إعمار العقارية» النشاط، مستقطباً سيولة بنحو 70.4 مليون درهم، بارتفاع بنسبة 2.34% إلى مستوى 7.87 دراهم، ثم «الخليج للملاحة» بسيولة 44.7 مليون درهم وأقفل عند 7.25 دراهم، بارتفاع بنسبة 1.4%، ثم «الإمارات دبي الوطني» مستقطباً 29.9 مليون درهم.